谢国睿：人才流动并非“零和游戏” 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 中国应建立一个好的生态环境鼓励创新，并以市场机制推动其价值实现

程守宗：中国需要更加宽松的创新环境 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 未来真正的创新者需要结合良好的学术基础以及广泛的兴趣

李泽楷：创新经济是21世纪最大贡献者 2007年12月11日 《财经》记者 张浩 教育要跟上创新的时代，就是要在全球确立一种结合东西方教育方法的新模式

玛丽·米克：中国互联网产业还是春天 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 “互联网女王”看好中国互联网发展前景，称五至十年后公司市值将远超现在的750亿美元

李开复：中国教育亟待突破性创新 2007年12月11日 《财经》记者 何华峰 谷歌中国总裁李开复称，中国技术人才多，但产品人才不足，高校教育缺陷是主因

李泽楷 2007年12月07日 电讯盈科主席

马云 2007年12月07日 阿里巴巴公司董事局主席、首席执行官

程守宗 2007年12月07日 赛贝斯公司董事会主席、首席执行官兼总裁

玛丽·米克 2007年12月07日 摩根士丹利董事总经理兼全球科技研究组联席领导人

李开复 2007年12月07日 谷歌公司全球副总裁兼大中华区总裁