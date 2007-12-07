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  • 陈淮
    2007年12月07日
    建设部政策研究中心主任
     
  • 任志强
    2007年12月07日
    北京市华远地产股份有限公司董事长
     
  • 谢国忠
    2007年12月07日
    《财经》特约经济学家、玫瑰石顾问公司董事
     
  • 陈启宗
    2007年12月07日
    香港恒隆地产有限公司董事长
     
  • 毛大庆
    2007年12月07日
    凯德置地（中国）投资有限公司北京运营总经理
     
 

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