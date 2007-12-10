王君：应从战略高度重新规划金融监管 2007年12月10日 《财经》记者 张宇哲 金融监管在中央和地方政府高度分散、在许多重要领域监管职能交叉和真空并存的问题亟待解决

朱民：银行资产负债表错配加剧 2007年12月10日 《财经》实习记者 温婉 朱民认为，银行资产负债表的错配从短期看有利于银行盈利水平的提高，但带来中长期挑战

裴光：今年保费收入望破7000亿元 2007年12月10日 《财经》记者 陈慧颖 保监会统计信息部副主任裴光称，随着存量资产的增加，保险业的作用会发挥得越来越充分

朱云来：开放给本土券商带来新挑战 2007年12月10日 《财经》记者 乔晓会 中金公司总裁朱云来称，本土证券公司面临的新挑战是，在开放的同时，怎样走向国际