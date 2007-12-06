 
财经网首页 > 专题 > 《财经》年会2008 > 议题四：金融新格局
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  • 议题四：金融新格局
    2007年12月13日
     
  • 王君：应从战略高度重新规划金融监管
    2007年12月10日
    《财经》记者 张宇哲
    金融监管在中央和地方政府高度分散、在许多重要领域监管职能交叉和真空并存的问题亟待解决
     
  • 朱民：银行资产负债表错配加剧
    2007年12月10日
    《财经》实习记者 温婉
    朱民认为，银行资产负债表的错配从短期看有利于银行盈利水平的提高，但带来中长期挑战
     
  • 裴光：今年保费收入望破7000亿元
    2007年12月10日
    《财经》记者 陈慧颖
    保监会统计信息部副主任裴光称，随着存量资产的增加，保险业的作用会发挥得越来越充分
     
  • 朱云来：开放给本土券商带来新挑战
    2007年12月10日
    《财经》记者 乔晓会
    中金公司总裁朱云来称，本土证券公司面临的新挑战是，在开放的同时，怎样走向国际
     
  • 方星海：扩大金融业双向开放正当其时
    2007年12月10日
    《财经》记者 胡润峰
    当前金融资产估值较高，国外金融机构相对便宜，金融业“引进来”、“走出去”时机正好
     
  • 李克穆
    2007年12月06日
    中国保险监督管理委员会副主席
     
  • 蒋超良
    2007年12月06日
    交通银行股份有限公司董事长
     
  • 朱民
    2007年12月06日
    中国银行股份有限公司副行长
     
  • 刘大为
    2007年12月06日
    国家开发银行总会计师
     
  • 朱云来
    2007年12月06日
    中国国际金融有限公司总裁、管理委员会主席、董事总经理
     
  • 徐林
    2007年12月06日
    国家发展和改革委员会财政金融司司长
     
  • 方星海
    2007年12月06日
    上海市人民政府金融服务办公室主任
     
  • 王君
    2007年12月06日
    世界银行高级金融专家
     
 

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