王君：应从战略高度重新规划金融监管 2007年12月10日 《财经》记者 张宇哲 金融监管在中央和地方政府高度分散、在许多重要领域监管职能交叉和真空并存的问题亟待解决

朱民：银行资产负债表错配加剧 2007年12月10日 《财经》实习记者 温婉 朱民认为，银行资产负债表的错配从短期看有利于银行盈利水平的提高，但带来中长期挑战

裴光：今年保费收入望破7000亿元 2007年12月10日 《财经》记者 陈慧颖 保监会统计信息部副主任裴光称，随着存量资产的增加，保险业的作用会发挥得越来越充分

朱云来：开放给本土券商带来新挑战 2007年12月10日 《财经》记者 乔晓会 中金公司总裁朱云来称，本土证券公司面临的新挑战是，在开放的同时，怎样走向国际

方星海：扩大金融业双向开放正当其时 2007年12月10日 《财经》记者 胡润峰 当前金融资产估值较高，国外金融机构相对便宜，金融业“引进来”、“走出去”时机正好

李克穆 2007年12月06日 中国保险监督管理委员会副主席

蒋超良 2007年12月06日 交通银行股份有限公司董事长

朱民 2007年12月06日 中国银行股份有限公司副行长

刘大为 2007年12月06日 国家开发银行总会计师

朱云来 2007年12月06日 中国国际金融有限公司总裁、管理委员会主席、董事总经理

徐林 2007年12月06日 国家发展和改革委员会财政金融司司长

方星海 2007年12月06日 上海市人民政府金融服务办公室主任