【年会笔记】环境、差距与均衡发展 2007年12月10日 《财经》记者 胡蛟 面对城乡差距和收入差距不断扩大、资源与环境压力加剧，中国怎样才能实现经济社会平衡发展？

杜晖贤：解决环境问题 企业应承担更多责任 2007年12月10日 《财经》记者 曹祯 “要把各方利益都融入决策过程，要从单纯考虑经济目标转为同时考虑社会效应，要有更强的社会责任感”

范恒山：中国区域发展面临四大挑战 2007年12月10日 《财经》记者 常红晓 发改委地区经济司司长范恒山认为，必须从中国实际出发，把握促进区域协调发展的标准，既不能过高，也不能过低

王守荣： 行动越早代价越小 2007年12月10日 《财经》实习记者 温婉 王守荣坦陈，气候变化对中国的影响很大，以负面影响为主，对防灾减灾提出了很高的要求。

王小鲁：中国居民收入差距远超统计 2007年12月10日 《财经》记者 常红晓 中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，2006年最富家庭人均收入可能是官方统计的三倍