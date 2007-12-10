 
财经网首页 > 专题 > 《财经》年会2008 > 议题三：环境、差距与均衡发展 > 环境、差距与均衡发展
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  • 【年会笔记】环境、差距与均衡发展
    2007年12月10日
    《财经》记者 胡蛟
    面对城乡差距和收入差距不断扩大、资源与环境压力加剧，中国怎样才能实现经济社会平衡发展？
     
  • 杜晖贤：解决环境问题 企业应承担更多责任
    2007年12月10日
    《财经》记者 曹祯
    “要把各方利益都融入决策过程，要从单纯考虑经济目标转为同时考虑社会效应，要有更强的社会责任感”
     
  • 范恒山：中国区域发展面临四大挑战
    2007年12月10日
    《财经》记者 常红晓
    发改委地区经济司司长范恒山认为，必须从中国实际出发，把握促进区域协调发展的标准，既不能过高，也不能过低
     
  • 王守荣： 行动越早代价越小
    2007年12月10日
    《财经》实习记者 温婉
    王守荣坦陈，气候变化对中国的影响很大，以负面影响为主，对防灾减灾提出了很高的要求。
     
  • 王小鲁：中国居民收入差距远超统计
    2007年12月10日
    《财经》记者 常红晓
    中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，2006年最富家庭人均收入可能是官方统计的三倍
     
  • 胡涛：应扭转环境逆差
    2007年12月10日
    《财经》记者 常红晓
    胡涛认为，应进一步扭转资源环境逆差的态势，限制资源环境密集产品出口，鼓励资源环境密集产品进口
     
 

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