【年会笔记】环境、差距与均衡发展 2007年12月10日 《财经》记者 胡蛟 面对城乡差距和收入差距不断扩大、资源与环境压力加剧，中国怎样才能实现经济社会平衡发展？

杜晖贤：解决环境问题 企业应承担更多责任 2007年12月10日 《财经》记者 曹祯 “要把各方利益都融入决策过程，要从单纯考虑经济目标转为同时考虑社会效应，要有更强的社会责任感”

范恒山：中国区域发展面临四大挑战 2007年12月10日 《财经》记者 常红晓 发改委地区经济司司长范恒山认为，必须从中国实际出发，把握促进区域协调发展的标准，既不能过高，也不能过低

王守荣： 行动越早代价越小 2007年12月10日 《财经》实习记者 温婉 王守荣坦陈，气候变化对中国的影响很大，以负面影响为主，对防灾减灾提出了很高的要求。

王小鲁：中国居民收入差距远超统计 2007年12月10日 《财经》记者 常红晓 中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，2006年最富家庭人均收入可能是官方统计的三倍

胡涛：应扭转环境逆差 2007年12月10日 《财经》记者 常红晓 胡涛认为，应进一步扭转资源环境逆差的态势，限制资源环境密集产品出口，鼓励资源环境密集产品进口

范恒山 2007年12月10日

王守荣 2007年12月06日 中国气象局副局长

杜晖贤 2007年12月06日 联合国秘书长办公厅全球契约办公室高级官员

杜大伟 2007年12月06日 世界银行中国和蒙古局局长

王小鲁 2007年12月06日 国民经济研究所副所长