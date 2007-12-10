财经网首页 > 专题 > 《财经》年会2008 > 议题二：宏观经济：中国与世界 > 宏观经济：中国与世界
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- 2007年12月10日《财经》特约经济学家谢国忠认为，2008年里，新兴经济会继续热，而发达国家的经济会变冷
- 2007年12月10日摩根士丹利亚洲区主席警告，全球商业周期转折点可能已到，外部依赖性非常大的中国绝对会受影响
- 2007年12月10日世行中国和蒙古局局长说，和谐发展必须给予草根组织适当的支持和帮助
- 2007年12月10日美财政部驻华参赞洛文杰称中美都需要调整宏观政策，转变国民储蓄习惯，才能改变全球失衡局面
- 2007年12月10日英国驻华大使称，中国应更加开放市场并改善国际形象，与英国共同打败欧美不断泛起的保护主义
- 2007年12月10日政府公共服务的社会改革是一个国家或区域获得长期竞争力的过程中不可或缺的环节
- 2007年12月10日外管局副局长邓先宏总结为：经济外向型程度大幅提高；国际收支持续双顺差；外汇储备较快增长
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