谢国忠：2008年世界经济半冷半热 2007年12月10日 《财经》记者 曹祯 《财经》特约经济学家谢国忠认为，2008年里，新兴经济会继续热，而发达国家的经济会变冷

罗奇：中国应为美国消费下降做好准备 2007年12月10日 《财经》记者 曹海丽 摩根士丹利亚洲区主席警告，全球商业周期转折点可能已到，外部依赖性非常大的中国绝对会受影响

杜大伟：应重视民间社团的作用 2007年12月10日 《财经》记者 曹祯 世行中国和蒙古局局长说，和谐发展必须给予草根组织适当的支持和帮助

洛文杰：人民币升值不能解决美经济问题 2007年12月10日 《财经》记者 李昕 美财政部驻华参赞洛文杰称中美都需要调整宏观政策，转变国民储蓄习惯，才能改变全球失衡局面

欧威廉：英中要配合打败保护主义 2007年12月10日 《财经》记者 王欢 英国驻华大使称，中国应更加开放市场并改善国际形象，与英国共同打败欧美不断泛起的保护主义

伯格洛夫：欧洲经验对中国应有启示 2007年12月10日 《财经》实习记者 黄晨 政府公共服务的社会改革是一个国家或区域获得长期竞争力的过程中不可或缺的环节