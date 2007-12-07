蔡昉：警惕人口红利透支 2007年12月11日 《财经》实习记者 朱弢 社科院人口与劳动经济研究所所长蔡昉指出，中国已开始出现劳动力短缺，这将会是一个长期的趋势

孙立平：调整公共政策形成机制 2007年12月11日 《财经》记者 任波 公共政策制定前，需要对有关的利益群体和政策的代价做出清晰的分析

张春霖：对未来医改的三点期望 2007年12月11日 《财经》记者 任波 呼吁给各类医疗服务的提供者创造一个平等竞争的开放环境

【年会笔记】中国公共政策的艰难选择 2007年12月11日 《财经》记者 王以超 应该厘清公共政策的目标和实现方式，并在政策制定过程中注意平衡各种利益关系

汤胜蓝：降低全国卫生总费用中个人花费 2007年12月11日 《财经》记者 任波 对大医院的改革在决策者的考虑当中，但并没有形成清晰的想法

董英申：建立城乡一体化养老保障制度 2007年12月11日 《财经》记者 赵何娟 “如果干部一套制度，农民一套制度，会使得现行保障制度条块分割，分崩离析”

胡祖六 2007年12月07日 高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理

汤胜蓝 2007年12月07日 世界卫生组织驻华代表处技术官员

孙立平 2007年12月07日 清华大学社会学系教授

蔡昉 2007年12月07日 中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长

董英申 2007年12月07日