张卓元担忧体制改革滞后遗患未来 2007年12月10日 《财经》记者 杨哲宇 体制改革最重要的内容有三项：政治体制改革、财政体制改革和价格改革,但进展缓慢，难度增大

钱颖一：推进改革应有危机感 2007年12月10日 《财经》记者 胡蛟 为了推进改革，政府应做好制度安排，减少改革成本；改革和公平是互补而不是对立的

桑顿：中国民主需要和平、朋友和时间 2007年12月10日 《财经》记者 李昕 美国布鲁金斯学会主席桑顿强调中国改革的实验性，因此政策酝酿和调整过程中的协商尤为重要

张卓元：中国须着力三方面改革 2007年12月10日 《财经》记者 胡蛟 中国社科院经济所研究员张卓元称应着力推动政府职能改革、财税改革及价格改革

蔡定剑：未来十年是政改关键时期 2007年12月10日 《财经》实习记者 徐凯 中国政法大学教授蔡定剑认为政治体制改革是当务之急，不能以渐进改革来推延那些应进行的改革

刘鹤：外部风险将大于内部风险 2007年12月10日 《财经》记者 郭琼 中财办副主任刘鹤认为，2008年中国要特别注意观察国际宏观经济走势，考虑各种变化及预案，但经济政策不会发生急剧调整

俞可平：加快推动政府改革和创新 2007年12月10日 《财经》记者 张进 针对政府管理中存在的14种问题，提出政府改革九大目标和五个方向

“三税”明年研究“试点开征” 2007年12月10日 《财经》记者 周桓 中财办副主任刘鹤表示，物业税、环保税、资源税研究试点开征为贯彻科学发展观建立利益导向机制

胡祖六 2007年12月07日 高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理

俞可平 2007年12月06日 中央编译局副局长

蔡定剑 2007年12月06日 中国政法大学教授，宪政研究中心主任

刘鹤 2007年12月06日 中央财经领导小组办公室副主任

张卓元 2007年12月06日 中国社会科学院经济研究所研究员