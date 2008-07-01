贵州黔南州原州委书记“工作调动” 2008年07月23日 《财经》实习记者 卢朵宝 源于其辖区内发生的瓮安“6·28”事件，接任者为前贵州省农业厅厅长

瓮安事件查清涉案人员355名 2008年07月14日 《财经》实习记者 卢朵宝 其中已刑拘100人，未公布犯罪嫌疑人名单及身份

李树芬“干爹”谢青发被刑事拘留 2008年07月11日 《财经》记者 朱弢 涉嫌“聚众冲击国家机关”被福泉市警方带走，家属认为其案发当日未在瓮安县城

第三次尸检认定李树芬“溺水死亡” 2008年07月09日 《财经》记者 朱弢 检验专家组排除了暴力致死、中毒致死及性侵害，但未回应“溺水死亡”的前提

瓮安被免公安局长谈瓮安当地乱象 2008年07月09日 《财经》实习记者 卢朵宝 连续爆炸案没有侦破，“得罪”老百姓的事都由公安干，警方内部与黑帮纠结

瓮安县委书记、县长被免职 2008年07月04日 《财经》记者 罗昌平 纪检监察部门已对原瓮安县委书记王勤、县长王海平在“6·28”事件中的领导责任进行追究，相关结果将会公之于众

瓮安公安局局长和政委被免职 2008年07月03日 《财经》记者 何华峰 纪检监察部门还将查究瓮安县委、县政府主要领导和有关领导的责任

瓮安女生李树芬遗体已于7月2日下葬 2008年07月02日 《财经》记者 罗昌平 这位瓮安三中初二年级学生6月22日溺水身亡至今已经整整十天。遗体起运前刑侦、法医解冻并摘取器官样本，以备进一步检验

官方通报贵州瓮安事件过程 2008年07月01日 《财经》记者 罗昌平 贵州省新闻办召开新闻发布会称死者为跳河自杀，并称在7月1日晚死者尸体解冻后，由省、州、县公检法部门法医联合进行复检

贵州省公布瓮安“6·28”事件经过 2008年07月01日 《财经》记者 朱弢 贵州省新闻办召开新闻发布会，通报了瓮安县“6·28”事件起因及经过

贵州省委书记称瓮安事件有深层因素 2008年07月01日 《财经》记者 朱弢 一些社会矛盾长期积累，多种纠纷相互交织

武警总部介入贵州瓮安打砸烧事件（图） 2008年06月30日 《财经》记者 朱弢 事件缘起一名女学生溺水死亡，瓮安县委、县政府大楼被烧；武警总部副参谋长从京赶到瓮安