王勤 2008年07月08日 鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王勤瓮安县委书记职务

王海平 2008年07月08日 鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王海平瓮安县县长职务

李树芬 2008年07月08日 6月22日零时许，当地一个名叫李树芬的17岁女中学生，在县城西门河大堰桥非正常死亡。经多次尸检，警方认定其为跳河自尽

王娇 2008年07月08日 李树芬的同班同学。李树芬自杀当日，王娇曾约其外出游玩。事发后，有传闻称王娇为瓮安县领导侄女。官方表示，王娇为普通农家子弟。

刘言超 2008年07月08日 刘言超在李树芬跳河前就在李树芬身旁。在第一次劝服李树芬不再自杀后，刘言超无聊便在桥上做俯卧撑，当做到第三个时，李树芬跳下了河

陈光权 2008年07月08日 事发前，李树芬与王娇以及当地两个社会男青年陈光权、刘言超吃过晚饭后，步行到西门河边大堰桥处闲谈，官方称陈光权是李树芬的“男朋友”

罗碧平 2008年07月08日 死者李树芬之母。6月22日零时之后，得到消息的死者父母李秀华、罗碧平则从农村老家赶来

李秀忠 2008年07月08日 死者李树芬的叔叔。因6月25日被六个不明身份的人追打，李秀忠至7月1日一直未离开其受诊的县人民医院