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  • 王勤
    2008年07月08日
    鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王勤瓮安县委书记职务
     
  • 王海平
    2008年07月08日
    鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王海平瓮安县县长职务
     
  • 李树芬
    2008年07月08日
    6月22日零时许，当地一个名叫李树芬的17岁女中学生，在县城西门河大堰桥非正常死亡。经多次尸检，警方认定其为跳河自尽
     
  • 王娇
    2008年07月08日
    李树芬的同班同学。李树芬自杀当日，王娇曾约其外出游玩。事发后，有传闻称王娇为瓮安县领导侄女。官方表示，王娇为普通农家子弟。
     
  • 刘言超
    2008年07月08日
    刘言超在李树芬跳河前就在李树芬身旁。在第一次劝服李树芬不再自杀后，刘言超无聊便在桥上做俯卧撑，当做到第三个时，李树芬跳下了河
     
  • 陈光权
    2008年07月08日
    事发前，李树芬与王娇以及当地两个社会男青年陈光权、刘言超吃过晚饭后，步行到西门河边大堰桥处闲谈，官方称陈光权是李树芬的“男朋友”
     
  • 罗碧平
    2008年07月08日
    死者李树芬之母。6月22日零时之后，得到消息的死者父母李秀华、罗碧平则从农村老家赶来
     
  • 李秀忠
    2008年07月08日
    死者李树芬的叔叔。因6月25日被六个不明身份的人追打，李秀忠至7月1日一直未离开其受诊的县人民医院
     
  • 李秀华
    2008年07月08日
    死者李树芬的父亲。事件发生时，李树芬父亲李秀华与堂弟李秀平、表兄罗培华等租车赶往黔地州首府都匀、省城贵阳，向各级信访办递交材料，并未参与打砸抢。
     
 

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