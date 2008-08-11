 
财经网首页 > 专题 > 2008北京奥运 > 奥运三见客 > 晓舟日评
个股查询：
 
  • 五万个灵魂和一个神
    2008年08月20日
    张晓舟/文
    巴西被攻进第三球后，球迷居然喊起了“谢亚龙下课！”
     
  • 罗纳尔多是刘翔的榜样
    2008年08月19日
    张晓舟/文
    刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑
     
  • 北京的牙买加节
    2008年08月18日
    张晓舟/文
    牙买加到16日为止在奖牌榜也只有一枚金牌，但却是最有价值、“含金量”最高的金牌之一；不要光盯着奖牌榜前列的大国，奥运会也给了很多平常少为人关注的小国展示自己的舞台
     
  • 一颗无辜的红心
    2008年08月16日
    张晓舟/文
    韩端没有掀球衣献红心的机会了，女足终于无法再充当足球的遮羞布和挡箭牌
     
  • 奥林匹克反战
    2008年08月13日
    张晓舟／文
    奥运会这样的人类庆典，在成王败寇的残酷铁律之外，应当传递更多的友爱、和平的信息
     
  • 一个在天，一个在地
    2008年08月11日
    张晓舟／文
    陈燮霞拿的是首金，奖金应超过100万，而她的同门杨炼，因为无缘参赛，每月仍只领一两千元的工资。是改变的时候了
     
  • 足球开门红或开门黑
    2008年08月08日
    □张晓舟/文
    七年来中国足球仇深似海，这么多仇哪复得过来？太怀旧会被人说出嗜痂成癖
     
  • 布什的奥运牌
    2008年08月01日
    张晓舟/文
    小布什在很多方面都经常丢分扣分，但在体育方面，他总是加分的
     
 

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