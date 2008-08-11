五万个灵魂和一个神 2008年08月20日 张晓舟/文 巴西被攻进第三球后，球迷居然喊起了“谢亚龙下课！”

罗纳尔多是刘翔的榜样 2008年08月19日 张晓舟/文 刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑

北京的牙买加节 2008年08月18日 张晓舟/文 牙买加到16日为止在奖牌榜也只有一枚金牌，但却是最有价值、“含金量”最高的金牌之一；不要光盯着奖牌榜前列的大国，奥运会也给了很多平常少为人关注的小国展示自己的舞台

一颗无辜的红心 2008年08月16日 张晓舟/文 韩端没有掀球衣献红心的机会了，女足终于无法再充当足球的遮羞布和挡箭牌

奥林匹克反战 2008年08月13日 张晓舟／文 奥运会这样的人类庆典，在成王败寇的残酷铁律之外，应当传递更多的友爱、和平的信息

足球开门红或开门黑 2008年08月08日 □张晓舟/文 七年来中国足球仇深似海，这么多仇哪复得过来？太怀旧会被人说出嗜痂成癖