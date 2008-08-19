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个股查询：
 
  • 失败情绪
    2008年08月24日
    《体育画报》记者 王小山
    无论做什么确实都该争取做到最好，但这绝不该意味着做不到最好就是糟糕
     
  • “奥漂”
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 王小山
    这种情况，从前叫“北漂”，但老张说自己不是“北漂”，他是为奥运会到的北京，所以该叫“奥漂”
     
  • 关于丘索维金娜的三个问题
    2008年08月22日
    《体育画报》记者 王小山
    “我热爱体操，喜欢比赛……我为我自己做这些”
     
  • 所谓真相
    2008年08月21日
    《体育画报》记者 王小山
    似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们
     
  • 后奥运绿色猜想
    2008年08月20日
    《体育画报》记者 王小山
    我想知道的是，“奥运”完了以后，“绿色”能否留住？
     
  • 门票
    2008年08月19日
    《体育画报》记者 王小山
    奥运会期间，我最佩服的就是冯唐了，比黄牛还牛
     
  • 奥运会，令人疯狂
    2008年08月18日
    《体育画报》记者 王小山
    各种世界大赛中，运动员们不是在拼技术和能力，而是拼他们的教练和科技界的关系了
     
  • 中国人打败中国人
    2008年08月16日
    《体育画报》记者 王小山
    在中国体育界，假如说只有一个人不应该被骂成汉奸的话，大概也就是郎平了
     
  • 但愿最后如此辉煌
    2008年08月15日
    《体育画报》记者 王小山
    不是所有人都有机会和能力做教练以及体委领导的
     
  • 乐趣
    2008年08月12日
    《体育画报》记者 王小山
    开幕式整个西部就我们一个学校被选中了，代表的是重庆
     
  • 回家
    2008年08月10日
    《体育画报》记者 王小山
    告别这足够很久后都能用来回忆的生活，就连曾经的小小不快，也变得温暖起来
     
  • 一碗拉面
    2008年08月09日
    《体育画报》记者 王小山
    电视里，张艺谋表情凝重地在接受采访，饭馆中人只顾低头吃面
     
  • 点燃火炬的将是李宁？
    2008年08月08日
    《体育画报》记者 王小山
    前提是许海峰、伏明霞、王义夫、李宁的四人传说为真
     
  • 火炬那些事儿
    2008年08月07日
    《体育画报》记者 王小山
    后来，所有的观众都要事先报名，审查无误后，才能作为观众出现在火炬沿线
     
  • 奥运梦想
    2008年08月06日
    《体育画报》记者 王小山
    我梦想着一场平实、单纯、甚至是超越国家界限的奥林匹克盛会
     
 

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