失败情绪 2008年08月24日 《体育画报》记者 王小山 无论做什么确实都该争取做到最好，但这绝不该意味着做不到最好就是糟糕

“奥漂” 2008年08月23日 《体育画报》记者 王小山 这种情况，从前叫“北漂”，但老张说自己不是“北漂”，他是为奥运会到的北京，所以该叫“奥漂”

关于丘索维金娜的三个问题 2008年08月22日 《体育画报》记者 王小山 “我热爱体操，喜欢比赛……我为我自己做这些”

所谓真相 2008年08月21日 《体育画报》记者 王小山 似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们

后奥运绿色猜想 2008年08月20日 《体育画报》记者 王小山 我想知道的是，“奥运”完了以后，“绿色”能否留住？

门票 2008年08月19日 《体育画报》记者 王小山 奥运会期间，我最佩服的就是冯唐了，比黄牛还牛

奥运会，令人疯狂 2008年08月18日 《体育画报》记者 王小山 各种世界大赛中，运动员们不是在拼技术和能力，而是拼他们的教练和科技界的关系了

中国人打败中国人 2008年08月16日 《体育画报》记者 王小山 在中国体育界，假如说只有一个人不应该被骂成汉奸的话，大概也就是郎平了

但愿最后如此辉煌 2008年08月15日 《体育画报》记者 王小山 不是所有人都有机会和能力做教练以及体委领导的

乐趣 2008年08月12日 《体育画报》记者 王小山 开幕式整个西部就我们一个学校被选中了，代表的是重庆

回家 2008年08月10日 《体育画报》记者 王小山 告别这足够很久后都能用来回忆的生活，就连曾经的小小不快，也变得温暖起来

一碗拉面 2008年08月09日 《体育画报》记者 王小山 电视里，张艺谋表情凝重地在接受采访，饭馆中人只顾低头吃面

点燃火炬的将是李宁？ 2008年08月08日 《体育画报》记者 王小山 前提是许海峰、伏明霞、王义夫、李宁的四人传说为真

火炬那些事儿 2008年08月07日 《体育画报》记者 王小山 后来，所有的观众都要事先报名，审查无误后，才能作为观众出现在火炬沿线