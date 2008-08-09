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  • 急不可耐的欢呼
    2008年08月25日
    《体育画报》记者 关军
    每个中国人都不应该以为奥运会已经结束了
     
  • 额外的财富
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 关军
    中国激流回旋队每餐之前都要唱歌，有一些是激励士气的，比如国歌和队歌，比赛中，他们的表现不如预期好，但我觉得，运动员们仍获得了一笔财富
     
  • 要怪就怪那场雨吧
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 关军
    前一天连绵的雨水，场地泥泞，自行车的比赛推迟到次日举行。韩钢是这天早晨才坐火车从包头赶来，而且买好了当晚返程的车票……
     
  • 金牌会是酸的吗？
    2008年08月22日
    《体育画报》记者 关军
    金牌是人们关心的，金牌获得者是值得尊敬的，在美国如此，在世界上任何国家亦如此。只不过，它真的只是奥运的一部分，无法作一个国家体育成败的标尺
     
  • 奥运会与“黄药师”
    2008年08月20日
    《体育画报》记者 关军
    但愿领先对手半个身位的只是菲尔普斯，而不是某种神奇的兴奋剂
     
  • 外国记者们关心什么
    2008年08月18日
    《体育画报》记者 关军
    外国记者关心刘翔的理由只是极其好奇：一个跨栏选手如何成为了13亿人的代表？他将如何承受这么巨大的压力
     
  • 欢迎到此展示狂热
    2008年08月17日
    《体育画报》记者 关军
    鸟巢和水立方安全隔离网外的人行道，几十个满面尘灰的人沿街排开，把摩托或三轮助力车停在路边，车上插着各色旗帜，写满支持奥运的标语，他们从全国各地跋山涉水而来
     
  • 奥运观众到此一游
    2008年08月17日
    《体育画报》记者 关军
    许多观众仅把奥运赛场当作旅游景点，看台上有大量缺乏观赛礼仪的举动，影响到了其他观众和运动员
     
  • 令人艳羡的BIMC生活
    2008年08月15日
    《体育画报》记者 关军
    举办奥运会，是一次中国与国际规则接轨的契机，在对待新闻记者方面，亦应如此
     
  • 奥运营销，另一个赛场
    2008年08月13日
    《体育画报》记者 关军
    中国倒是需要在商业文化、企业营销上，借奥运东风，大大地加一把油
     
  • 紫竹院为什么如此寂寞
    2008年08月12日
    《体育画报》记者 关军
    一个“热闹”的紫竹院不会令北京奥运失色，只会让它显得更开放，更美好
     
  • 无兄弟，也金牌
    2008年08月10日
    《体育画报》记者 关军
    把难称兄弟的他们安排在一起，不是为促进友谊，而是为金牌
     
  • 赵颖慧的命运更像我们自己
    2008年08月09日
    《体育画报》记者 关军
    你无法苛责赵颖慧心理脆弱，内心强大如许海峰者终究是少数
     
  • 一支强心剂的复杂效果
    2008年08月09日
    《体育画报》记者 关军
    有人亢奋，有人平静，有人心疼，一支强心剂打下去，人们的反应不尽相同
     
  • “奥运人家”的烦恼
    2008年08月07日
    《体育画报》记者 关军
    客人选择我这里，是看中了小院的宁静。现在这么多人来，对客人是一种不尊重
     
  • 且以有趣对抗无趣
    2008年08月06日
    《体育画报》记者 关军
    除了从体育本身找快乐，时尚的、八卦的魅力，也理应在奥运会上有一席之地
     
 

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