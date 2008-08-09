急不可耐的欢呼 2008年08月25日 《体育画报》记者 关军 每个中国人都不应该以为奥运会已经结束了

额外的财富 2008年08月23日 《体育画报》记者 关军 中国激流回旋队每餐之前都要唱歌，有一些是激励士气的，比如国歌和队歌，比赛中，他们的表现不如预期好，但我觉得，运动员们仍获得了一笔财富

要怪就怪那场雨吧 2008年08月23日 《体育画报》记者 关军 前一天连绵的雨水，场地泥泞，自行车的比赛推迟到次日举行。韩钢是这天早晨才坐火车从包头赶来，而且买好了当晚返程的车票……

金牌会是酸的吗？ 2008年08月22日 《体育画报》记者 关军 金牌是人们关心的，金牌获得者是值得尊敬的，在美国如此，在世界上任何国家亦如此。只不过，它真的只是奥运的一部分，无法作一个国家体育成败的标尺

奥运会与“黄药师” 2008年08月20日 《体育画报》记者 关军 但愿领先对手半个身位的只是菲尔普斯，而不是某种神奇的兴奋剂

外国记者们关心什么 2008年08月18日 《体育画报》记者 关军 外国记者关心刘翔的理由只是极其好奇：一个跨栏选手如何成为了13亿人的代表？他将如何承受这么巨大的压力

欢迎到此展示狂热 2008年08月17日 《体育画报》记者 关军 鸟巢和水立方安全隔离网外的人行道，几十个满面尘灰的人沿街排开，把摩托或三轮助力车停在路边，车上插着各色旗帜，写满支持奥运的标语，他们从全国各地跋山涉水而来

奥运观众到此一游 2008年08月17日 《体育画报》记者 关军 许多观众仅把奥运赛场当作旅游景点，看台上有大量缺乏观赛礼仪的举动，影响到了其他观众和运动员

令人艳羡的BIMC生活 2008年08月15日 《体育画报》记者 关军 举办奥运会，是一次中国与国际规则接轨的契机，在对待新闻记者方面，亦应如此

奥运营销，另一个赛场 2008年08月13日 《体育画报》记者 关军 中国倒是需要在商业文化、企业营销上，借奥运东风，大大地加一把油

紫竹院为什么如此寂寞 2008年08月12日 《体育画报》记者 关军 一个“热闹”的紫竹院不会令北京奥运失色，只会让它显得更开放，更美好

无兄弟，也金牌 2008年08月10日 《体育画报》记者 关军 把难称兄弟的他们安排在一起，不是为促进友谊，而是为金牌

赵颖慧的命运更像我们自己 2008年08月09日 《体育画报》记者 关军 你无法苛责赵颖慧心理脆弱，内心强大如许海峰者终究是少数

一支强心剂的复杂效果 2008年08月09日 《体育画报》记者 关军 有人亢奋，有人平静，有人心疼，一支强心剂打下去，人们的反应不尽相同

“奥运人家”的烦恼 2008年08月07日 《体育画报》记者 关军 客人选择我这里，是看中了小院的宁静。现在这么多人来，对客人是一种不尊重