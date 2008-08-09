- 2008年08月25日每个中国人都不应该以为奥运会已经结束了
- 2008年08月23日中国激流回旋队每餐之前都要唱歌，有一些是激励士气的，比如国歌和队歌，比赛中，他们的表现不如预期好，但我觉得，运动员们仍获得了一笔财富
- 2008年08月23日前一天连绵的雨水，场地泥泞，自行车的比赛推迟到次日举行。韩钢是这天早晨才坐火车从包头赶来，而且买好了当晚返程的车票……
- 2008年08月22日金牌是人们关心的，金牌获得者是值得尊敬的，在美国如此，在世界上任何国家亦如此。只不过，它真的只是奥运的一部分，无法作一个国家体育成败的标尺
- 2008年08月20日但愿领先对手半个身位的只是菲尔普斯，而不是某种神奇的兴奋剂
- 2008年08月18日外国记者关心刘翔的理由只是极其好奇：一个跨栏选手如何成为了13亿人的代表？他将如何承受这么巨大的压力
- 2008年08月17日鸟巢和水立方安全隔离网外的人行道，几十个满面尘灰的人沿街排开，把摩托或三轮助力车停在路边，车上插着各色旗帜，写满支持奥运的标语，他们从全国各地跋山涉水而来
- 2008年08月17日许多观众仅把奥运赛场当作旅游景点，看台上有大量缺乏观赛礼仪的举动，影响到了其他观众和运动员
- 2008年08月15日举办奥运会，是一次中国与国际规则接轨的契机，在对待新闻记者方面，亦应如此
- 2008年08月13日中国倒是需要在商业文化、企业营销上，借奥运东风，大大地加一把油
- 2008年08月12日一个“热闹”的紫竹院不会令北京奥运失色，只会让它显得更开放，更美好
- 2008年08月10日把难称兄弟的他们安排在一起，不是为促进友谊，而是为金牌
- 2008年08月09日你无法苛责赵颖慧心理脆弱，内心强大如许海峰者终究是少数
- 2008年08月09日有人亢奋，有人平静，有人心疼，一支强心剂打下去，人们的反应不尽相同
- 2008年08月07日客人选择我这里，是看中了小院的宁静。现在这么多人来，对客人是一种不尊重
- 2008年08月06日除了从体育本身找快乐，时尚的、八卦的魅力，也理应在奥运会上有一席之地
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