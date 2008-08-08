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2008年08月20日
《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅
称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷
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2008年08月15日
《财经》记者 杨彬彬
对此荣誉给公司带来的收益保持刻意低调；认为奥运对中国最大的改变就是遵守国际规则，“奥运标准”可推广到社会各个方面
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2008年08月15日
《财经》记者 姜海燕
《财经网》“奥运•经济调查”结果显示，公众预期奥运会后中国将继续油电调价
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2008年08月12日
《财经》实习记者 张翃
苏铭天预计奥运会后中国经济虽会有所放缓，但仍是世界上最有吸引力的市场
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2008年08月12日
《财经》记者 明叔亮
雅各布称中国电信聚集于CDMA业务会有良好前景，3G牌照发放后中国市场将快速增长
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2008年08月12日
《财经》记者 杨悦 实习记者Jochen Brauer
萨阿德表示，下半年国际油价可能继续回落，但不会低至90美元以下
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2008年08月12日
《财经》记者 赵何娟 特约作者 范文欣
唐永明并无前科，四年前下岗后工作家庭一直不顺；公安部已派员赶赴杭州调查作案动机
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2008年08月11日
《财经》记者 严江宁
艾博年表示，对资源的需求仍将强劲，力拓会继续保持投资势头
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2008年08月11日
《财经》实习记者 李鹏
赛事结束前北京将有两场降雨，平均气温与历史同期相当，不会出现前一段的高温闷热天气
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2008年08月11日
《财经》记者 李微敖
10日凌晨发生的系列爆炸已造成警民一人死亡，五人受伤；警方击毙八名恐怖分子，抓获两人，另有两人自爆身亡
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2008年08月11日
预计中国经济10月份以后会有大幅反弹
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2008年08月11日
《财经》记者 吴鹏
行凶者离异、无固定居所、无固定工作；被害者是美国男子排球队教练的亲属，家族企业的成功经营者
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2008年08月09日
《财经》记者 李虎军
称理解国际媒体的关注，强调北京已履行申办时承诺，空气污染指数能否降至50以下尚难以预料
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2008年08月09日
《财经》记者 秦旭东
行凶者为杭州籍男性，已跳楼身亡；被杀美国男子据称是美国男子排球队教练的亲戚，另有一名美国女游客和一名中国女导游受伤
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2008年08月06日
《财经》记者 张映光 陈茜 实习记者 汪苏
预想中的奥运商业盛宴似乎没来就已过去
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2008年08月06日
《财经》记者 罗昌平 张瑞丹 实习记者 周玲玲
如果围绕奥运会的环境、交通、科技等努力能够持续，奥运会则可能使北京成为一座新城
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2008年08月06日
与半年前公布的方案相比，每日的仪式起点、终点以及所经过城区和景观的顺序，都有较大变化
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2008年08月04日
《财经》记者 张环宇 吴燕
中国后奥运经济出现大幅滑坡的可能性不大，即便经济增长有所放慢，也是由奥运之外的因素引起
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2008年08月04日
《财经》记者 乔晓会 李箐
奥运行情并未如期而至，奥运后困境却逐渐逼近
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2008年08月04日
《财经》实习记者 徐超
有史以来最为密集、严格、先进的检测手段，能否扭转四年前雅典奥运会兴奋剂事件多发态势