田协否认赞助商操纵刘翔退赛决定 2008年08月20日 《财经》记者 张伯玲 杨彬彬 实习记者 梁冬梅 称刘翔退赛系迫于伤病的个人决定，与赞助商无关；部分赞助商继续撤换广告，尽显商业体育残酷

李宁：任火炬手不会带来多大商业收益 2008年08月15日 《财经》记者 杨彬彬 对此荣誉给公司带来的收益保持刻意低调；认为奥运对中国最大的改变就是遵守国际规则，“奥运标准”可推广到社会各个方面

奥运“维稳”为难宏观调控 2008年08月15日 《财经》记者 姜海燕 《财经网》“奥运•经济调查”结果显示，公众预期奥运会后中国将继续油电调价

WPP总裁称中国将成第二大广告市场 2008年08月12日 《财经》实习记者 张翃 苏铭天预计奥运会后中国经济虽会有所放缓，但仍是世界上最有吸引力的市场

高通董事长看好中国电信CDMA前景 2008年08月12日 《财经》记者 明叔亮 雅各布称中国电信聚集于CDMA业务会有良好前景，3G牌照发放后中国市场将快速增长

科威特石油公司CEO称油价仍将高位运行 2008年08月12日 《财经》记者 杨悦 实习记者Jochen Brauer 萨阿德表示，下半年国际油价可能继续回落，但不会低至90美元以下

“8·09”血案行凶者唐永明其人 2008年08月12日 《财经》记者 赵何娟 特约作者 范文欣 唐永明并无前科，四年前下岗后工作家庭一直不顺；公安部已派员赶赴杭州调查作案动机

力拓CEO看好后奥运中国经济 2008年08月11日 《财经》记者 严江宁 艾博年表示，对资源的需求仍将强劲，力拓会继续保持投资势头

奥运首场大范围降雨被准确预报 2008年08月11日 《财经》实习记者 李鹏 赛事结束前北京将有两场降雨，平均气温与历史同期相当，不会出现前一段的高温闷热天气

库车系列爆炸案三名恐怖分子在逃 2008年08月11日 《财经》记者 李微敖 10日凌晨发生的系列爆炸已造成警民一人死亡，五人受伤；警方击毙八名恐怖分子，抓获两人，另有两人自爆身亡

高盛预测奥运对中国经济短期有负面影响 2008年08月11日 预计中国经济10月份以后会有大幅反弹

游客遇袭案行凶者、被害者身份查明 2008年08月11日 《财经》记者 吴鹏 行凶者离异、无固定居所、无固定工作；被害者是美国男子排球队教练的亲属，家族企业的成功经营者

联合国副秘书长谈北京空气质量 2008年08月09日 《财经》记者 李虎军 称理解国际媒体的关注，强调北京已履行申办时承诺，空气污染指数能否降至50以下尚难以预料

美国游客遇袭事件追击 2008年08月09日 《财经》记者 秦旭东 行凶者为杭州籍男性，已跳楼身亡；被杀美国男子据称是美国男子排球队教练的亲戚，另有一名美国女游客和一名中国女导游受伤

奥运商机“画饼” 2008年08月06日 《财经》记者 张映光 陈茜 实习记者 汪苏 预想中的奥运商业盛宴似乎没来就已过去

新北京 2008年08月06日 《财经》记者 罗昌平 张瑞丹 实习记者 周玲玲 如果围绕奥运会的环境、交通、科技等努力能够持续，奥运会则可能使北京成为一座新城

远眺经济“后奥运” 2008年08月04日 《财经》记者 张环宇 吴燕 中国后奥运经济出现大幅滑坡的可能性不大，即便经济增长有所放慢，也是由奥运之外的因素引起

A股奥运行情未至 2008年08月04日 《财经》记者 乔晓会 李箐 奥运行情并未如期而至，奥运后困境却逐渐逼近