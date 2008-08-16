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个股查询：
 
  • 急不可耐的欢呼
    2008年08月25日
    《体育画报》记者 关军
    每个中国人都不应该以为奥运会已经结束了
     
  • 失败情绪
    2008年08月24日
    《体育画报》记者 王小山
    无论做什么确实都该争取做到最好，但这绝不该意味着做不到最好就是糟糕
     
  • 额外的财富
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 关军
    中国激流回旋队每餐之前都要唱歌，有一些是激励士气的，比如国歌和队歌，比赛中，他们的表现不如预期好，但我觉得，运动员们仍获得了一笔财富
     
  • “奥漂”
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 王小山
    这种情况，从前叫“北漂”，但老张说自己不是“北漂”，他是为奥运会到的北京，所以该叫“奥漂”
     
  • 要怪就怪那场雨吧
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 关军
    前一天连绵的雨水，场地泥泞，自行车的比赛推迟到次日举行。韩钢是这天早晨才坐火车从包头赶来，而且买好了当晚返程的车票……
     
  • 金牌会是酸的吗？
    2008年08月22日
    《体育画报》记者 关军
    金牌是人们关心的，金牌获得者是值得尊敬的，在美国如此，在世界上任何国家亦如此。只不过，它真的只是奥运的一部分，无法作一个国家体育成败的标尺
     
  • 关于丘索维金娜的三个问题
    2008年08月22日
    《体育画报》记者 王小山
    “我热爱体操，喜欢比赛……我为我自己做这些”
     
  • 所谓真相
    2008年08月21日
    《体育画报》记者 王小山
    似乎赞助商、田协、刘翔三方面都对退赛早有准备，惟一没准备的，可能就是那些粉丝们
     
  • 五万个灵魂和一个神
    2008年08月20日
    张晓舟/文
    巴西被攻进第三球后，球迷居然喊起了“谢亚龙下课！”
     
  • 奥运会与“黄药师”
    2008年08月20日
    《体育画报》记者 关军
    但愿领先对手半个身位的只是菲尔普斯，而不是某种神奇的兴奋剂
     
  • 后奥运绿色猜想
    2008年08月20日
    《体育画报》记者 王小山
    我想知道的是，“奥运”完了以后，“绿色”能否留住？
     
  • 罗纳尔多是刘翔的榜样
    2008年08月19日
    张晓舟/文
    刘翔事件远远没有那么复杂，其实如果事先对刘翔的伤情不加封锁和保密，大家对刘翔退赛的震愕不会那么厉害，也不会有那些无稽的猜疑
     
  • 门票
    2008年08月19日
    《体育画报》记者 王小山
    奥运会期间，我最佩服的就是冯唐了，比黄牛还牛
     
  • 奥运会，令人疯狂
    2008年08月18日
    《体育画报》记者 王小山
    各种世界大赛中，运动员们不是在拼技术和能力，而是拼他们的教练和科技界的关系了
     
  • 北京的牙买加节
    2008年08月18日
    张晓舟/文
    牙买加到16日为止在奖牌榜也只有一枚金牌，但却是最有价值、“含金量”最高的金牌之一；不要光盯着奖牌榜前列的大国，奥运会也给了很多平常少为人关注的小国展示自己的舞台
     
  • 外国记者们关心什么
    2008年08月18日
    《体育画报》记者 关军
    外国记者关心刘翔的理由只是极其好奇：一个跨栏选手如何成为了13亿人的代表？他将如何承受这么巨大的压力
     
  • 欢迎到此展示狂热
    2008年08月17日
    《体育画报》记者 关军
    鸟巢和水立方安全隔离网外的人行道，几十个满面尘灰的人沿街排开，把摩托或三轮助力车停在路边，车上插着各色旗帜，写满支持奥运的标语，他们从全国各地跋山涉水而来
     
  • 奥运观众到此一游
    2008年08月17日
    《体育画报》记者 关军
    许多观众仅把奥运赛场当作旅游景点，看台上有大量缺乏观赛礼仪的举动，影响到了其他观众和运动员
     
  • 一颗无辜的红心
    2008年08月16日
    张晓舟/文
    韩端没有掀球衣献红心的机会了，女足终于无法再充当足球的遮羞布和挡箭牌
     
  • 中国人打败中国人
    2008年08月16日
    《体育画报》记者 王小山
    在中国体育界，假如说只有一个人不应该被骂成汉奸的话，大概也就是郎平了
     
 

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