奥运首场大范围降雨被准确预报 2008年08月11日 《财经》实习记者 李鹏 赛事结束前北京将有两场降雨，平均气温与历史同期相当，不会出现前一段的高温闷热天气

环保也疯狂 2008年08月11日 《财经》记者 张宇哲 据说，北京为兑现“绿色奥运”的各项承诺预算已超过20亿美元

为了“干净的奥运会” 2008年08月11日 《财经》实习记者 徐超 有史以来最为密集、严格、先进的检测手段，能否扭转四年前雅典奥运会兴奋剂事件多发态势

直播北京 直播中国 2008年08月06日 《财经》记者 杨彬彬 实习记者 武金鑫 通过电视收看北京奥运会的全球观众预计将有40亿。北京和中国从未以如此透明的方式面对世界

开幕式天气目前仍无明确结论 2008年08月06日 《财经》记者 张瑞丹 有可能提前两三天给出更精确的预测，如遇强降雨过程人工干预难见成效

北京气象局进入赛事应急响应 2008年08月04日

奥运期间停售部分药品引争议 2008年07月17日

中国称能兑现“科技奥运”承诺 2008年07月15日 《财经》记者 王以超