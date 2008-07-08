不止一个奥运会 2008年08月19日 《财经》记者 张瑞丹 很多时候，奥运会像一个巨大的符号，弱化掉很多由普通体育运动本身所带来的改变

给奥运解说挑错 2008年08月13日 《财经》记者 张伯玲 以后电视遥控器能够区分现场声音和主持人声音就好了，观众就可以选择性地屏蔽掉某一种

奥林匹克公园漫游指南之邮局篇 2008年08月11日 《财经》记者 陈慧颖 敲邮戳的小哥一个鼻孔塞着纸巾小卷，表情严肃，咄、咄、咄的声音就从他手下传来，持续而有节奏

“绿色和平”评估奥运环境工作 2008年08月05日 《财经》记者 张瑞丹 评估报告肯定了北京为改善环境和基础设施做出的努力，亦认为北京错失一些原本可以更彻底加速改善城市环境的机会

奥运期间北京宾馆供过于求 2008年07月11日 《财经》实习记者 卢朵宝

奥运交通保障方案启动 2008年07月09日 《财经》实习记者 卢朵宝 记者 朱弢

心理学家介入北京奥运安保 2008年07月09日 《财经》实习记者 孙昊牧 记者 李虎军

北京安全吗？ 2008年07月08日 奥运特刊记者 李志刚 慕尼黑和雅典奥运会的安全事故，是否也会降临到北京？奥运特刊记者历时一个半月采访，提前感触奥运安保情况