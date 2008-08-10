刘翔商业价值经受最大考验 2008年08月20日 《财经》实习记者 梁冬梅 在分析人士看来，撤换广告只是一个开始，刘翔未来广告续约将受影响

李宁：任火炬手不会带来多大商业收益 2008年08月19日 《财经》记者 杨彬彬 对此荣誉给公司带来的收益保持刻意低调；认为奥运对中国最大的改变就是遵守国际规则，“奥运标准”可推广到社会各个方面

奥运“维稳”为难宏观调控 2008年08月18日 《财经》记者 姜海燕 《财经网》“奥运•经济调查”结果显示，公众预期奥运会后中国将继续油电调价

“绿色奥运”，能否染绿中国GDP 2008年08月13日 《财经》记者 罗文胜 “绿色GDP”说得太久，嘴头的东西毕竟难以服众，还需要眼见为实，现在终于有了这个“绿色奥运”

WPP总裁称中国将成第二大广告市场 2008年08月13日 《财经》实习记者 张翃 WPP总裁苏铭天预计奥运会后中国经济虽会有所放缓，但仍是世界上最有吸引力的市场

下届冬奥会东道主谈中国印象 2008年08月11日 《财经》实习研究员 徐和谦 记者 王欢 加拿大卑诗省省长盛赞北京奥运会的筹备工作，同时对中国改革开放的成就不吝溢美

斯洛伐克总统：奥运充满惊喜 2008年08月11日 《财经》记者 李增新 开幕式取得巨大成功，期待两国健儿取得好成绩，欢迎中国游客到斯旅游

开幕式与“政治不正确” 2008年08月11日 《财经》实习记者 钱亦楠 法国人还真是法国人，为了中国吵吵闹闹了那么久，看个开幕式还要继续吵

高盛预测奥运对中国经济短期有负面影响 2008年08月11日 预计中国经济10月份以后会有大幅反弹

专家称北京奥运成功符合美利益 2008年08月05日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 两位对华政策专家表示，过于激进的负面报道可能迫使中美关系进入美国两党总统提名大会的议事日程

外媒曝光北京奥运开幕式惹争议 2008年07月31日 《财经》实习记者 卢朵宝 兰方 罗洁琪

布什的奥运选择 2008年07月14日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹

官方称北京奥运场馆安全无忧 2008年07月11日 《财经》实习记者 徐超

萨科齐的奥运会开幕式表态风波 2008年07月10日 《财经》记者 王欢

奥运赞助谁陪谁玩 2008年07月05日 奥运特刊记者 杨彬彬