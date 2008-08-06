力拓发展的中国因素 2008年08月22日

保加利亚总统：北京奥运带来惊人变化 2008年08月18日 《财经》记者 王欢 第三次来华的珀尔瓦诺夫表示，举办奥运的北京带给他太多惊喜

柳传志：奥运使中国更接受国际规则 2008年08月13日 《财经》记者 杨彬彬

专访法国前总理拉法兰 2008年08月13日 《财经》实习记者 钱亦楠 记者 王欢 拉法兰说，法国总统在巨大压力下最后很清楚地作出选择，兑现了他参加奥运会开幕式的承诺，也没有接见达赖，立场已经非常鲜明

联合国副秘书长谈北京空气质量 2008年08月08日 《财经》记者 李虎军 称理解国际媒体的关注，强调北京已履行申办时承诺，空气污染指数能否降至50以下尚难以预料