闭幕式杂谈 2008年08月25日 马玲 罗格先生致辞时，我竖起耳朵，生怕漏掉哪个关键词。及至发言收尾，听到他说“truly exceptional games”

奥运冠军的学业 2008年08月25日 李虎军 最美的布丽塔·海德曼不仅因为她那块金镶玉的奖牌，或者是那张封面女郎的靓影，更是因为她在科隆大学的学业

吾爱奥运，更爱干净空气 2008年08月25日 李其谚 我只想抓着奥运的尾巴求助——谁能帮我们找到那深夜偷排臭气的源头？

一个主题是飞的闭幕式 2008年08月25日 王烁 中国最好不用过多地证明自己了

看美牙对台戏 2008年08月24日 张冰 短跑变成了美国和牙买加之间的对台戏。当我前面的两个美国小孩一直高喊“USA”，我心里有些嫉妒

2012：印度奥运金牌猜想 2008年08月24日 温秀 2012年伦敦奥运会，在米塔尔和众多印度民众的努力之下，印度体育是否会突飞猛进，值得拭目以待

武入奥运，突破还是沦丧 2008年08月24日 刘京京 用心归用心，武术进奥运似乎还很漫长，至少2012年、2016年两届奥运会已经无望

留恋北京的蓝天 2008年08月23日 林靖 奥运过后，交通堵塞、灰蒙蒙的天空等等往日景象又会回到生活中

伦敦“大嘴市长”亮相北京 2008年08月23日 王姗姗 他要在奥运会交接仪式上从北京市市长郭金龙的手中，稳稳地接过奥运会会旗，然后在“鸟巢”9万人的注目之下兴奋地挥舞几下。为了保证这一串动作做得万无一失，他之前还被要求做了很刻苦的练习

汶川地震百日说奥运 2008年08月22日 萧瀚 两件具有标志性的2008大事，虽然展示在世人面前的悲喜情状似云泥之判，而其内在有许多逻辑上的一致性

如何采访奥运冠军 2008年08月22日 胡润峰 如何让体育明星们流利地说出得奖感言等“场面话”，便成了体育新闻采访中的一道难题

假设刘翔负伤而上 2008年08月22日 符燕艳 他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷

赛场也是宣泄场 2008年08月22日 赵军 为运动员呐喊助威，能让压抑的情绪得以宣泄；尤其是看一场竞争非常激烈的赛事，更能尽情地发泄一番，保证过后神清气爽

孩子看比赛：感受气氛 2008年08月22日 于宁 “奥运篮球馆像是身披黄金甲，更像块大黄油上扎了无数的小洞洞”

工作就像比一场平衡木 2008年08月21日 安丹芳 李珊珊在女子平衡木单项决赛中，突然从木头上摔下，在预赛中排名第一的她，没能拿到奖牌。工作又何尝不是一场平衡木比赛

奥运门票黑市见闻 2008年08月21日 何华峰 一个高大年轻的票贩子一阵风似地从身边经过，“2500，中国人不要的，只卖给老外。”他回头瞟了我一眼，继续往前走

“我在电视上看见你啦!” 2008年08月20日 王晶 为了民族形象，我赶快打起精神，给场上运动员鼓鼓掌，加加油

中轴线上话沧桑 2008年08月20日 韩微 奥运会的举办，让许多人认识了北京，也让更多人重新回忆起这座古都曾经的风华绝代

奥运休战随想 2008年08月20日 董凌汐 在奥林匹克精神的感召下，让世界上所有的冲突地区都休战吧！