- 2008年08月25日罗格先生致辞时，我竖起耳朵，生怕漏掉哪个关键词。及至发言收尾，听到他说“truly exceptional games”
- 2008年08月25日最美的布丽塔·海德曼不仅因为她那块金镶玉的奖牌，或者是那张封面女郎的靓影，更是因为她在科隆大学的学业
- 2008年08月25日我只想抓着奥运的尾巴求助——谁能帮我们找到那深夜偷排臭气的源头？
- 2008年08月25日中国最好不用过多地证明自己了
- 2008年08月24日短跑变成了美国和牙买加之间的对台戏。当我前面的两个美国小孩一直高喊“USA”，我心里有些嫉妒
- 2008年08月24日2012年伦敦奥运会，在米塔尔和众多印度民众的努力之下，印度体育是否会突飞猛进，值得拭目以待
- 2008年08月24日用心归用心，武术进奥运似乎还很漫长，至少2012年、2016年两届奥运会已经无望
- 2008年08月23日奥运过后，交通堵塞、灰蒙蒙的天空等等往日景象又会回到生活中
- 2008年08月23日他要在奥运会交接仪式上从北京市市长郭金龙的手中，稳稳地接过奥运会会旗，然后在“鸟巢”9万人的注目之下兴奋地挥舞几下。为了保证这一串动作做得万无一失，他之前还被要求做了很刻苦的练习
- 2008年08月22日两件具有标志性的2008大事，虽然展示在世人面前的悲喜情状似云泥之判，而其内在有许多逻辑上的一致性
- 2008年08月22日如何让体育明星们流利地说出得奖感言等“场面话”，便成了体育新闻采访中的一道难题
- 2008年08月22日他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷
- 2008年08月22日为运动员呐喊助威，能让压抑的情绪得以宣泄；尤其是看一场竞争非常激烈的赛事，更能尽情地发泄一番，保证过后神清气爽
- 2008年08月22日“奥运篮球馆像是身披黄金甲，更像块大黄油上扎了无数的小洞洞”
- 2008年08月21日李珊珊在女子平衡木单项决赛中，突然从木头上摔下，在预赛中排名第一的她，没能拿到奖牌。工作又何尝不是一场平衡木比赛
- 2008年08月21日一个高大年轻的票贩子一阵风似地从身边经过，“2500，中国人不要的，只卖给老外。”他回头瞟了我一眼，继续往前走
- 2008年08月20日为了民族形象，我赶快打起精神，给场上运动员鼓鼓掌，加加油
- 2008年08月20日奥运会的举办，让许多人认识了北京，也让更多人重新回忆起这座古都曾经的风华绝代
- 2008年08月20日在奥林匹克精神的感召下，让世界上所有的冲突地区都休战吧！
- 2008年08月20日朗朗也驼背，菲尔普斯也单侧换气，运动员也喝宝特力
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