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个股查询：
 
  • 闭幕式杂谈
    2008年08月25日
    马玲
    罗格先生致辞时，我竖起耳朵，生怕漏掉哪个关键词。及至发言收尾，听到他说“truly exceptional games”
     
  • 奥运冠军的学业
    2008年08月25日
    李虎军
    最美的布丽塔·海德曼不仅因为她那块金镶玉的奖牌，或者是那张封面女郎的靓影，更是因为她在科隆大学的学业
     
  • 吾爱奥运，更爱干净空气
    2008年08月25日
    李其谚
    我只想抓着奥运的尾巴求助——谁能帮我们找到那深夜偷排臭气的源头？
     
  • 一个主题是飞的闭幕式
    2008年08月25日
    王烁
    中国最好不用过多地证明自己了
     
  • 看美牙对台戏
    2008年08月24日
    张冰
    短跑变成了美国和牙买加之间的对台戏。当我前面的两个美国小孩一直高喊“USA”，我心里有些嫉妒
     
  • 2012：印度奥运金牌猜想
    2008年08月24日
    温秀
    2012年伦敦奥运会，在米塔尔和众多印度民众的努力之下，印度体育是否会突飞猛进，值得拭目以待
     
  • 武入奥运，突破还是沦丧
    2008年08月24日
    刘京京
    用心归用心，武术进奥运似乎还很漫长，至少2012年、2016年两届奥运会已经无望
     
  • 留恋北京的蓝天
    2008年08月23日
    林靖
    奥运过后，交通堵塞、灰蒙蒙的天空等等往日景象又会回到生活中
     
  • 伦敦“大嘴市长”亮相北京
    2008年08月23日
    王姗姗
    他要在奥运会交接仪式上从北京市市长郭金龙的手中，稳稳地接过奥运会会旗，然后在“鸟巢”9万人的注目之下兴奋地挥舞几下。为了保证这一串动作做得万无一失，他之前还被要求做了很刻苦的练习
     
  • 汶川地震百日说奥运
    2008年08月22日
    萧瀚
    两件具有标志性的2008大事，虽然展示在世人面前的悲喜情状似云泥之判，而其内在有许多逻辑上的一致性
     
  • 如何采访奥运冠军
    2008年08月22日
    胡润峰
    如何让体育明星们流利地说出得奖感言等“场面话”，便成了体育新闻采访中的一道难题
     
  • 假设刘翔负伤而上
    2008年08月22日
    符燕艳
    他的内伤，不通过演绎，我们如何得知他的个中苦衷
     
  • 赛场也是宣泄场
    2008年08月22日
    赵军
    为运动员呐喊助威，能让压抑的情绪得以宣泄；尤其是看一场竞争非常激烈的赛事，更能尽情地发泄一番，保证过后神清气爽
     
  • 孩子看比赛：感受气氛
    2008年08月22日
    于宁
    “奥运篮球馆像是身披黄金甲，更像块大黄油上扎了无数的小洞洞”
     
  • 工作就像比一场平衡木
    2008年08月21日
    安丹芳
    李珊珊在女子平衡木单项决赛中，突然从木头上摔下，在预赛中排名第一的她，没能拿到奖牌。工作又何尝不是一场平衡木比赛
     
  • 奥运门票黑市见闻
    2008年08月21日
    何华峰
    一个高大年轻的票贩子一阵风似地从身边经过，“2500，中国人不要的，只卖给老外。”他回头瞟了我一眼，继续往前走
     
  • “我在电视上看见你啦!”
    2008年08月20日
    王晶
    为了民族形象，我赶快打起精神，给场上运动员鼓鼓掌，加加油
     
  • 中轴线上话沧桑
    2008年08月20日
    韩微
    奥运会的举办，让许多人认识了北京，也让更多人重新回忆起这座古都曾经的风华绝代
     
  • 奥运休战随想
    2008年08月20日
    董凌汐
    在奥林匹克精神的感召下，让世界上所有的冲突地区都休战吧！
     
  • 儿子的节日
    2008年08月20日
    李箐
    朗朗也驼背，菲尔普斯也单侧换气，运动员也喝宝特力
     
 

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