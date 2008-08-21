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2008年08月23日
《体育画报》记者 方正宇
网上曾有这样的妙语：“看到博尔特，菲尔普斯热泪盈眶地说，终于找到了同样来自于火星的同胞。”
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2008年08月23日
《财经》实习记者 何娟
马琳发挥异常出色，以4：1战胜队友王皓，摘得第一块奥运个人金牌。中国乒乓球队完美收官，包揽四枚金牌
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2008年08月23日
《财经》实习记者 向春晓
澳大利亚选手马修（Matthew Mitcham）完美的最后一跳，为他赢得了112.10分的全场最高分，反超中国选手夺冠
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2008年08月23日
《财经》实习记者 张鑫
中国已得到49金，周日中午的男子拳击决赛，邹市明将参加，这是中国最有可能获得的一枚金牌，如果获得，中国将得到第50金
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2008年08月23日
《体育画报》记者 方正宇
本次改判事件，结果对于陈中来说的确稍显不公平，但这是仲裁在两难局面下所能作出的最佳选择
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2008年08月23日
《体育画报》记者 关军
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2008年08月23日
《体育画报》记者 王小山
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2008年08月23日
《体育画报》记者 关军
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2008年08月23日
美国《体育画报》记者 Mary Nicole Nazzaro
周四，洛根·汤姆帮助美国女排三盘完胜古巴队，轻松晋级决赛
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2008年08月23日
戴维斯冲着女义工大叫“闭嘴”（Will you shut up?），觉得还不解气，顺手将一瓶水全浇在女工的脸上
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2008年08月23日
《体育画报》记者 方正宇
四年后的伦敦奥运会上，金牌数下降10到15枚算是相对合理的结果。也就是说，中国军团的金牌数很有可能还是在雅典的32金之上，继续保持着冲击第一位置的希
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2008年08月23日
经过70分钟激战，中国队0：2不敌对手，荷兰队获得金牌。但中国女曲仍然创造了历史，获得中国曲棍球历史上的首枚奥运奖牌
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2008年08月23日
《财经》实习记者 张鑫
乒乓球夺冠已十拿九稳，跳水项目可望再添一金完美收官，女子跆拳道有望实现三连冠，划艇可能成功卫冕，拳击有望突破雅典奥运会成绩
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2008年08月22日
《财经》实习记者 张威
中国乒乓球队已摘得女团、男团、女单共三金
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2008年08月22日
《体育画报》记者 关军
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2008年08月22日
《体育画报》记者 易小荷
尽管中国队还会迎接下一个对手古巴争夺三四名，但在所有人眼中，远离了金牌就像远离了一个曾经企手可及的美梦一样……
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2008年08月22日
最后一跳之前，陈若琳落后海曼斯近两分，最后一跳，陈若琳选择了5253B，完美的发挥使她拿到100.30分，一举超过海曼斯近十分，获得冠军
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2008年08月22日
《财经》记者 杨彬彬
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2008年08月21日
《体育画报》记者 易小荷
田佳/王洁组合实现中国沙排运动历史突破，缪志红教练自信而言：“在伦敦奥运会上我们还可以再往上冲一冲”
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2008年08月21日
《体育画报》记者 李志刚
专一、坚持、独立、好强、不善言辞是郭晶晶在姥姥眼里的形象