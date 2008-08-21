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  • 博尔特与菲尔普斯谁更伟大
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 方正宇
    网上曾有这样的妙语：“看到博尔特，菲尔普斯热泪盈眶地说，终于找到了同样来自于火星的同胞。”
     
  • 马琳夺得男乒单打金牌
    2008年08月23日
    《财经》实习记者 何娟
    马琳发挥异常出色，以4：1战胜队友王皓，摘得第一块奥运个人金牌。中国乒乓球队完美收官，包揽四枚金牌
     
  • 十米台最后一跳失误 跳水队大满贯梦碎
    2008年08月23日
    《财经》实习记者 向春晓
    澳大利亚选手马修（Matthew Mitcham）完美的最后一跳，为他赢得了112.10分的全场最高分，反超中国选手夺冠
     
  • 奥运闭幕日 中国冲击第50金
    2008年08月23日
    《财经》实习记者 张鑫
    中国已得到49金，周日中午的男子拳击决赛，邹市明将参加，这是中国最有可能获得的一枚金牌，如果获得，中国将得到第50金
     
  • 改判陈中有其合理性
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 方正宇
    本次改判事件，结果对于陈中来说的确稍显不公平，但这是仲裁在两难局面下所能作出的最佳选择
     
  • 额外的财富
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 关军
     
  • “奥漂”
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 王小山
     
  • 要怪就怪那场雨吧
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 关军
     
  • “铁榔头”率美国女排冲金
    2008年08月23日
    美国《体育画报》记者 Mary Nicole Nazzaro
    周四，洛根·汤姆帮助美国女排三盘完胜古巴队，轻松晋级决赛
     
  • 英国奥运银牌得主侮辱志愿者
    2008年08月23日
    戴维斯冲着女义工大叫“闭嘴”（Will you shut up?），觉得还不解气，顺手将一瓶水全浇在女工的脸上
     
  • 有多少金牌能够留到伦敦
    2008年08月23日
    《体育画报》记者 方正宇
    四年后的伦敦奥运会上，金牌数下降10到15枚算是相对合理的结果。也就是说，中国军团的金牌数很有可能还是在雅典的32金之上，继续保持着冲击第一位置的希
     
  • 中国女曲惜败仍创历史
    2008年08月23日
    经过70分钟激战，中国队0：2不敌对手，荷兰队获得金牌。但中国女曲仍然创造了历史，获得中国曲棍球历史上的首枚奥运奖牌
     
  • 奥运周末看点 中国军团冲击50金
    2008年08月23日
    《财经》实习记者 张鑫
    乒乓球夺冠已十拿九稳，跳水项目可望再添一金完美收官，女子跆拳道有望实现三连冠，划艇可能成功卫冕，拳击有望突破雅典奥运会成绩
     
  • 张怡宁卫冕成功
    2008年08月22日
    《财经》实习记者 张威
    中国乒乓球队已摘得女团、男团、女单共三金
     
  • 金牌会是酸的吗？
    2008年08月22日
    《体育画报》记者 关军
     
  • 女排丢了一个美梦
    2008年08月22日
    《体育画报》记者 易小荷
    尽管中国队还会迎接下一个对手古巴争夺三四名，但在所有人眼中，远离了金牌就像远离了一个曾经企手可及的美梦一样……
     
  • 陈若琳勇夺女子十米跳台冠军
    2008年08月22日
    最后一跳之前，陈若琳落后海曼斯近两分，最后一跳，陈若琳选择了5253B，完美的发挥使她拿到100.30分，一举超过海曼斯近十分，获得冠军
     
  • 8月21日的鸟巢不属于刘翔
    2008年08月22日
    《财经》记者 杨彬彬
     
  • 沙排教练：等着伦敦冲金
    2008年08月21日
    《体育画报》记者 易小荷
    田佳/王洁组合实现中国沙排运动历史突破，缪志红教练自信而言：“在伦敦奥运会上我们还可以再往上冲一冲”
     
  • 郭晶晶姥姥谈外孙女
    2008年08月21日
    《体育画报》记者 李志刚
    专一、坚持、独立、好强、不善言辞是郭晶晶在姥姥眼里的形象
     
 

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