博尔特与菲尔普斯谁更伟大 2008年08月23日 《体育画报》记者 方正宇 网上曾有这样的妙语：“看到博尔特，菲尔普斯热泪盈眶地说，终于找到了同样来自于火星的同胞。”

马琳夺得男乒单打金牌 2008年08月23日 《财经》实习记者 何娟 马琳发挥异常出色，以4：1战胜队友王皓，摘得第一块奥运个人金牌。中国乒乓球队完美收官，包揽四枚金牌

十米台最后一跳失误 跳水队大满贯梦碎 2008年08月23日 《财经》实习记者 向春晓 澳大利亚选手马修（Matthew Mitcham）完美的最后一跳，为他赢得了112.10分的全场最高分，反超中国选手夺冠

奥运闭幕日 中国冲击第50金 2008年08月23日 《财经》实习记者 张鑫 中国已得到49金，周日中午的男子拳击决赛，邹市明将参加，这是中国最有可能获得的一枚金牌，如果获得，中国将得到第50金

改判陈中有其合理性 2008年08月23日 《体育画报》记者 方正宇 本次改判事件，结果对于陈中来说的确稍显不公平，但这是仲裁在两难局面下所能作出的最佳选择

额外的财富 2008年08月23日 《体育画报》记者 关军

“奥漂” 2008年08月23日 《体育画报》记者 王小山

要怪就怪那场雨吧 2008年08月23日 《体育画报》记者 关军

“铁榔头”率美国女排冲金 2008年08月23日 美国《体育画报》记者 Mary Nicole Nazzaro 周四，洛根·汤姆帮助美国女排三盘完胜古巴队，轻松晋级决赛

英国奥运银牌得主侮辱志愿者 2008年08月23日 戴维斯冲着女义工大叫“闭嘴”（Will you shut up?），觉得还不解气，顺手将一瓶水全浇在女工的脸上

有多少金牌能够留到伦敦 2008年08月23日 《体育画报》记者 方正宇 四年后的伦敦奥运会上，金牌数下降10到15枚算是相对合理的结果。也就是说，中国军团的金牌数很有可能还是在雅典的32金之上，继续保持着冲击第一位置的希

中国女曲惜败仍创历史 2008年08月23日 经过70分钟激战，中国队0：2不敌对手，荷兰队获得金牌。但中国女曲仍然创造了历史，获得中国曲棍球历史上的首枚奥运奖牌

奥运周末看点 中国军团冲击50金 2008年08月23日 《财经》实习记者 张鑫 乒乓球夺冠已十拿九稳，跳水项目可望再添一金完美收官，女子跆拳道有望实现三连冠，划艇可能成功卫冕，拳击有望突破雅典奥运会成绩

张怡宁卫冕成功 2008年08月22日 《财经》实习记者 张威 中国乒乓球队已摘得女团、男团、女单共三金

金牌会是酸的吗？ 2008年08月22日 《体育画报》记者 关军

女排丢了一个美梦 2008年08月22日 《体育画报》记者 易小荷 尽管中国队还会迎接下一个对手古巴争夺三四名，但在所有人眼中，远离了金牌就像远离了一个曾经企手可及的美梦一样……

陈若琳勇夺女子十米跳台冠军 2008年08月22日 最后一跳之前，陈若琳落后海曼斯近两分，最后一跳，陈若琳选择了5253B，完美的发挥使她拿到100.30分，一举超过海曼斯近十分，获得冠军

8月21日的鸟巢不属于刘翔 2008年08月22日 《财经》记者 杨彬彬

沙排教练：等着伦敦冲金 2008年08月21日 《体育画报》记者 易小荷 田佳/王洁组合实现中国沙排运动历史突破，缪志红教练自信而言：“在伦敦奥运会上我们还可以再往上冲一冲”