突破在开幕式外 2008年08月05日 《财经》记者 曹海丽 王欢 林靖等 大多数国家领导人选择了“向真实的中国靠近”的姿态，中国外交表现出突破性的柔性与务实

变革跨越奥运会 2008年08月05日 《财经》记者 秦旭东 实习记者 罗洁琪 兰方 循着奥运会的开放契机，中国政府在敏感议题处理上正悄然向国际规范靠拢

外媒曝光北京奥运开幕式惹争议 2008年07月31日 《财经》实习记者 卢朵宝 兰方 罗洁琪 北京奥组委多名官员表示不知情，亦未采取措施；开幕式副总导演陈维亚称“按既定计划进行，不会受任何干扰”

“绿色和平”评估奥运环境工作 2008年07月28日 《财经》记者 张瑞丹 评估报告肯定了北京为改善环境和基础设施做出的努力，亦认为北京错失一些原本可以更彻底加速改善城市环境的机会

专家称北京奥运成功符合美利益 2008年07月24日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 两位对华政策专家表示，过于激进的负面报道可能迫使中美关系进入美国两党总统提名大会的议事日程

奥运期间停售部分药品引争议 2008年07月17日 《财经》实习记者 兰方 国家药监局官方网站重申，零售药店不得擅自停售未禁售的药品，并保证老百姓用药方便

中国称能兑现“科技奥运”承诺 2008年07月16日 《财经》记者 王以超 政府为此投入了近10亿元，后奥运科技产业化行动已经开始组织

布什的奥运选择 2008年07月14日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 布什的决定既早又干脆，看似随性，却是在综合考虑各种因素之后的慎重选择

官方称北京奥运场馆安全无忧 2008年07月11日 《财经》实习记者 徐超 “鸟巢”钢结构变形问题已充分考量，所有场馆可做到“地震震不垮，雷电击不毁”

奥运期间北京宾馆供过于求 2008年07月11日 《财经》实习记者 卢朵宝 五星级宾馆逾两成未预订且价格回落；出于安全奥运考虑北京加大了对入境游客签证的有关限制

北京称大气污染治理重在长效 2008年07月10日 《财经》记者 张瑞丹 2007年市区空气质量好于二级的天数达246天，比2001年增加了61天

萨科齐的奥运会开幕式表态风波 2008年07月10日 《财经》记者 王欢 虽然萨科齐已做出来北京参加奥运会开幕式的表态，但无论是在法国国内，还是在中国，他都要付出代价

奥运交通保障方案启动 2008年07月09日 《财经》实习记者 卢朵宝 记者 朱弢 铺设奥运专线，30万辆黄标车禁止上路，半数公车封存，进京货运机动车绕行

备战中国军团 2008年07月09日 《财经》特约记者 李志刚 再过一个月，北京奥运会就要开幕。中国体育军团正在厉兵秣马，加紧备战，在自家门口，我们会收获多少奖牌？

心理学家介入北京奥运安保 2008年07月09日 《财经》实习记者 孙昊牧 记者 李虎军 建议多用女性担任公共场合防暴人员，并采取积极措施预防赛场群体性暴力行为。同时，应借鉴国外奥运安全管理经验，通过系统的北京市民心理行为状况调查，为决策提供依据

北京安全吗？ 2008年07月08日 奥运特刊记者 李志刚 慕尼黑和雅典奥运会的安全事故，是否也会降临到北京？奥运特刊记者历时一个半月采访，提前感触奥运安保情况

请相信我们 2008年07月08日 奥运特刊记者 罗昌平 北京市副市长赵凤桐在接受《奥运特刊》独家专访时承诺，“我们有信心在2008年奥运会时，保证很好的空气质量。”

移动的名片 2008年07月08日 奥运特刊实习记者 周玲玲 2006年8月28日，北京奥组委向海内外征召50万名志愿者。这些志愿者的表现，决定了北京奥运展现的第一印象

详解奥运交通网 2008年07月08日 《财经》记者 罗昌平 奥运已成为北京一针强大的催化剂，推动着这个千年古都进行前所未有的交通改造。人们更关心，这一“奥运交通”的成果在未来能否得以延续