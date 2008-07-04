2008年07月04日

今年夏天，第29届奥运会在北京召开，中国将前所未有地站在世界舞台的中心位置。毫无疑问，奥运对于中国是一个契机。中国将借此向世人展示作为大国的实力与责任。

尽管奥运会只是一个赛事，但除去竞技本身，许多政治经济问题，诸如环境、交通、法治、外交、人权、食品安全、政治体制改革等，也由此获得了变革的契机。