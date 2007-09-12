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  • 中国金融新棋局
    2007年09月12日
    　　【编者的话】9月13日，国内金融界各路精英汇聚在《财经》杂志举办的“金融新棋局”论坛，共同商讨金融界改革与发展的深层次问题。
    　　此次论坛将集中讨论国内金融界最为关心的热点话题：宏观经济形势和金融开放、商业银行的竞争新局、证券市场的监管与发展、保险业的深化改革与微观创新、基金业的机遇与挑战、投资与并购的现状与趋势。其间更包括中国人民银行副行长吴晓灵、银监会副主席蔡鄂生、工商银行董事长姜建清等重量级人物的发言。
     
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    2007年09月12日
     
 

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