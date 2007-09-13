2007年09月13日

《财经》记者 陈慧颖

央行副行长吴晓灵认为，影响资本市场发展的因素，从外部讲是信贷过度扩张引发通货膨胀，从而影响市场运行环境。因此，稳健或者适度从紧的货币政策有利于资本市场健康发展