蔡鄂生：银行业不能盲目追求规模化 2007年09月13日 《财经》记者 郭琼 银行选择盈利模式一定要根据自身特点，要考虑自身规模和定位，不能盲目追求规模化

李克穆：保险业三大挑战 2007年09月13日 《财经》记者 陈慧颖 “保险业风险并不小，保险资金作为现金随意流动性的程度很高。在这方面发生危险积聚风险的途径也很多。”李克穆说

姜建清：建立大型银行为主体的金融控股集团 2007年09月13日 《财经》记者 郭琼 打破金融子市场之间的过度割裂，尝试综合经营；通过企业债券、市政债融资方式替代银行融资方式；银行应可从事股票及企业债券发行承销业务；加快推行信贷资产证券化

许小年：A股风险积聚 政府错位是主因 2007年09月13日 《财经》实习记者 宋燕华 政府应该放弃对股票指数的人为调整，放弃对股票指数调整的一切手段和工具，取消上市的审批制

四只产业基金上周获批 总规模460亿元 2007年09月13日 《财经》记者 于宁 试点虽然获批，下一步发改委将会同有关部门将仔细探讨产业基金的有关问题

肖微：解读当前法律热点 2007年09月13日 《财经》记者 于宁 宋燕华 “无论企业有什么新动向，律师事务所方面都会有反映。”君合律师事务所合伙人肖微表示。

欧巍：国有PE仅有5％的中国特色 2007年09月13日 《财经》记者 于宁 国有身份令其在审批程序上有一定便利，但与外资PE同样面临着高溢价的市场

理查德·杰克逊：并购有助于中国银行业发展 2007年09月13日 《财经》记者 陈慧颖 IPO只能解决短期的资本负债的问题，中小金融机构取得成功需要很多因素，包括专业、经验、技术等，更需要达到一定的商业规模，提高治理水平，引入现代化的管理标准

孙明春：中国农村金融应是竞争性多元网络 2007年09月13日 《财经》记者 陈慧颖 关键是要放开金融创新，提供正向激励机制，为农村金融创造一个竞争而非垄断的环境

朱仲群：保险销售渠道三面受压 2007年09月13日 《财经》实习记者 刘芳芳 保险业的三个主要销售渠道：银行销售、团体销售，代理人销售都面临越来越大的压力

B股使命完结了吗？ 2007年09月13日 《财经》记者 张翔 许小年、德地立人主张市场分隔没必要持续。祈斌表示证监会一直在研究B股问题

郝演苏：政府要成为风险的最后承担者 2007年09月13日 《财经》实习记者 刘芳芳 转变政府在风险分摊中的位置，实现全社会风险管理的创新

孙杰：香港是内地基金业的最佳热身场地 2007年09月13日 《财经》记者 乔晓会 内地机构可以在香港市场与世界上具优势的证券金融机构展开竞爭，提高竞爭水平

孙杰：两地交易所并购整合是大势所趋 2007年09月13日 《财经》记者 郭琼 今年以来，上海交易所上市募集资金规模急剧增加，相形之下，港交所边缘化的趋势非常明显。港交所方面对内地交易所的靠近态度是积极的

史美伦：证券业应降低进入门槛 2007年09月13日 《财经》记者 乔晓会 应放松内外资本准入，增强行业竞争，进一步完善证券公司的市场退出机制，实现证券行业的良性可持续发展

德地立人：A股有20倍市盈率的泡沫成份 2007年09月13日 《财经》记者 乔晓会 中国资本市场短期应该调整，否则可能会影响未来的增长。从中长期看，中国资本市场仍让人乐观

刘克崮：中国大银行要走出去 2007年09月13日 《财经》记者 郭琼 合理布局大中小银行的结构以及城市乡镇银行结构，是提高中国银行业整体竞争力的前提；大型银行主要覆盖全球业务，中小型银行主要覆盖地区和基层业务。中国应放松民营私人小银行的准入限制，并鼓励大型银行国际化

沈联涛：衍生工具可以转让但不能消除风险 2007年09月13日 《财经》记者 陈慧颖 次债危机发源于高流动性导致的过度杠杆，以及透明度丧失

穆迪：国内银行四大任务 2007年09月13日 《财经》实习记者 宋燕华 穆迪KMV公司信贷策略董事总经理白冉盛（Brian Ranson）称，国内银行在对贷款利率定价时没有使用以风险为基础的定价机制，令人非常震惊