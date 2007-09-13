-
2007年09月13日
《财经》记者 郭琼
银行选择盈利模式一定要根据自身特点，要考虑自身规模和定位，不能盲目追求规模化
-
2007年09月13日
《财经》记者 陈慧颖
“保险业风险并不小，保险资金作为现金随意流动性的程度很高。在这方面发生危险积聚风险的途径也很多。”李克穆说
-
2007年09月13日
《财经》记者 郭琼
打破金融子市场之间的过度割裂，尝试综合经营；通过企业债券、市政债融资方式替代银行融资方式；银行应可从事股票及企业债券发行承销业务；加快推行信贷资产证券化
-
2007年09月13日
《财经》实习记者 宋燕华
政府应该放弃对股票指数的人为调整，放弃对股票指数调整的一切手段和工具，取消上市的审批制
-
2007年09月13日
《财经》记者 于宁
试点虽然获批，下一步发改委将会同有关部门将仔细探讨产业基金的有关问题
-
2007年09月13日
《财经》记者 于宁 宋燕华
“无论企业有什么新动向，律师事务所方面都会有反映。”君合律师事务所合伙人肖微表示。
-
2007年09月13日
《财经》记者 于宁
国有身份令其在审批程序上有一定便利，但与外资PE同样面临着高溢价的市场
-
2007年09月13日
《财经》记者 陈慧颖
IPO只能解决短期的资本负债的问题，中小金融机构取得成功需要很多因素，包括专业、经验、技术等，更需要达到一定的商业规模，提高治理水平，引入现代化的管理标准
-
2007年09月13日
《财经》记者 陈慧颖
关键是要放开金融创新，提供正向激励机制，为农村金融创造一个竞争而非垄断的环境
-
2007年09月13日
《财经》实习记者 刘芳芳
保险业的三个主要销售渠道：银行销售、团体销售，代理人销售都面临越来越大的压力
-
2007年09月13日
《财经》记者 张翔
许小年、德地立人主张市场分隔没必要持续。祈斌表示证监会一直在研究B股问题
-
2007年09月13日
《财经》实习记者 刘芳芳
转变政府在风险分摊中的位置，实现全社会风险管理的创新
-
2007年09月13日
《财经》记者 乔晓会
内地机构可以在香港市场与世界上具优势的证券金融机构展开竞爭，提高竞爭水平
-
2007年09月13日
《财经》记者 郭琼
今年以来，上海交易所上市募集资金规模急剧增加，相形之下，港交所边缘化的趋势非常明显。港交所方面对内地交易所的靠近态度是积极的
-
2007年09月13日
《财经》记者 乔晓会
应放松内外资本准入，增强行业竞争，进一步完善证券公司的市场退出机制，实现证券行业的良性可持续发展
-
2007年09月13日
《财经》记者 乔晓会
中国资本市场短期应该调整，否则可能会影响未来的增长。从中长期看，中国资本市场仍让人乐观
-
2007年09月13日
《财经》记者 郭琼
合理布局大中小银行的结构以及城市乡镇银行结构，是提高中国银行业整体竞争力的前提；大型银行主要覆盖全球业务，中小型银行主要覆盖地区和基层业务。中国应放松民营私人小银行的准入限制，并鼓励大型银行国际化
-
2007年09月13日
《财经》记者 陈慧颖
次债危机发源于高流动性导致的过度杠杆，以及透明度丧失
-
2007年09月13日
《财经》实习记者 宋燕华
穆迪KMV公司信贷策略董事总经理白冉盛（Brian Ranson）称，国内银行在对贷款利率定价时没有使用以风险为基础的定价机制，令人非常震惊
-
2007年09月13日
《财经》记者 乔晓会
应实行资本放宽，允许社会各类资本参与农村金融市场；实行机构放宽，允许农村信用社等新型金融机构，支持商业银行到农村地区设立分支机构