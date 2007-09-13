工行董事长姜建清指出，如果次债风波引起整体经济衰退，银行信贷领域的风险将不可避免

2007年09月13日

《财经》记者 郭琼

打破金融子市场之间的过度割裂，尝试综合经营；通过企业债券、市政债融资方式替代银行融资方式；银行应可从事股票及企业债券发行承销业务；加快推行信贷资产证券化