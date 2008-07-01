300天后，汶川地震死亡人数仍难公布 2009年03月08日 《财经》记者 张映光 李微敖 四川官方称目前正按照国家有关部委的要求和规定，加快对汶川地震的遇难人数，包括失踪人数确定为遇难人数的认定工作

四川允许地震伤亡家庭再生一个子女 2008年07月25日 《财经》实习记者 李微敖 估计此政策将影响约1.8万户家庭；甘肃、陕西、重庆等受灾省市也有望制定类似政策

四川审计厅提出救灾款物管理建议599条 2008年07月24日 《财经》实习记者 李微敖 跟踪审计涉及救灾资金总量208亿元，尚未发现重大违法违规问题；但资金和物资管理方面仍存在诸多违规现象

联合国呼吁募资协助早期重建 2008年07月16日 《财经》实习记者 徐超 募集总额为3350万美元，援助范围涉及九个领域，主要用于未来六个月内的重建过程

灾区重建严控异地新建 2008年07月16日 《财经》记者 陈中小路 城镇重建应以就地恢复重建为主，严格控制异地新建

中国将调整建筑抗震规范 2008年07月10日 《财经》记者 张映光 住房和城乡建设部正在研究制定新的建筑抗震标准，有望加强对学校建筑抗震设防要求，但不会提高其抗震级别

四川震区住房重建时间表初定 2008年07月01日 《财经》记者 陈中小路 拟在2010年完成灾后城乡住房重建任务，防灾和质量问题成为关注重点

审计署发现救灾款物管理漏洞多多 2008年06月24日 《财经》记者 欧阳洪亮 一些基层政府私设门槛贻误中央救济粮款发放，还存在虚报受灾人口多领财政补助问题，而非灾区接受的捐款八成多尚未到灾区

四川城镇灾后重建计划投资逾6000亿元 2008年06月19日 《财经》记者 陈中小路 地方和中央投资计划之间仍有巨大缺口，部分地区仍期望以国家财政补贴为主

中小川企31万工业职工因灾失业 2008年06月16日 《财经》实习记者 徐凯 李微敖 吸纳当地七成就业人口的中小企业，关系四川经济甚至社会稳定；而资金与交通是其复产的两大制约因素

排险唐家山堰塞湖 2008年06月10日 《财经》记者 王晓林 在今年夏天的雨季，唐家山堰塞湖无论如何演变，都会是一个巨大的未知数

建设部副部长：校舍不比其他建筑更容易倒塌 2008年06月05日 《财经》记者 王和岩 此前四川当地官员曾称，教室是大跨度、高空间、窗户多的建筑体，容易垮塌

学校倒塌缘于建筑质量过差 2008年06月03日 《财经》记者 张映光 陈中小路 杨彬彬 鲜血换得深刻教训，“汶川地震给中国的建筑行业上了一课”

汶川震灾凸现个人破产立法空白 2008年06月02日 《财经》记者 秦旭东 银行核销地震呆账引争议，专家认为只有建立完善的个人破产制度才能解决有关问题

【灾区重建】6月初完成重建总体规划纲要 2008年06月02日 《财经》记者 陈中小路 任波 实习记者 徐凯 当务之急则是尽快恢复城市的基本公共职能，确定安全建设用地及其承载人口数量

《财经》封面报道：“震撼中国·救援篇”：水陆空总动员 2008年05月28日 《财经》记者 陈中小路 罗昌平 欧阳洪亮 汶川大地震救援，投入军力之多，兵种之广，运兵手段之全，令各界动容

《财经》封面报道：“震撼中国·救援篇”：举国救灾 2008年05月27日 《财经》记者 曹海丽 常红晓 吴燕 林靖 等 汶川大地震的救援实践，对中国建立一套综合、专业和有效的风险管理体系提出了迫切的要求

绵阳紧急启动“1/3溃堤撤离预案” 2008年05月27日 《财经》记者 罗昌平 昨日唐家山堰塞湖水位上涨势头略有下降，仅绵阳市区已有11．6万人撤离