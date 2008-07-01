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2009年03月08日
《财经》记者 张映光 李微敖
四川官方称目前正按照国家有关部委的要求和规定，加快对汶川地震的遇难人数，包括失踪人数确定为遇难人数的认定工作
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2008年07月25日
《财经》实习记者 李微敖
估计此政策将影响约1.8万户家庭；甘肃、陕西、重庆等受灾省市也有望制定类似政策
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2008年07月24日
《财经》实习记者 李微敖
跟踪审计涉及救灾资金总量208亿元，尚未发现重大违法违规问题；但资金和物资管理方面仍存在诸多违规现象
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2008年07月16日
《财经》实习记者 徐超
募集总额为3350万美元，援助范围涉及九个领域，主要用于未来六个月内的重建过程
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2008年07月16日
《财经》记者 陈中小路
城镇重建应以就地恢复重建为主，严格控制异地新建
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2008年07月10日
《财经》记者 张映光
住房和城乡建设部正在研究制定新的建筑抗震标准，有望加强对学校建筑抗震设防要求，但不会提高其抗震级别
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2008年07月01日
《财经》记者 陈中小路
拟在2010年完成灾后城乡住房重建任务，防灾和质量问题成为关注重点
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2008年06月24日
《财经》记者 欧阳洪亮
一些基层政府私设门槛贻误中央救济粮款发放，还存在虚报受灾人口多领财政补助问题，而非灾区接受的捐款八成多尚未到灾区
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2008年06月19日
《财经》记者 陈中小路
地方和中央投资计划之间仍有巨大缺口，部分地区仍期望以国家财政补贴为主
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2008年06月16日
《财经》实习记者 徐凯 李微敖
吸纳当地七成就业人口的中小企业，关系四川经济甚至社会稳定；而资金与交通是其复产的两大制约因素
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2008年06月10日
《财经》记者 王晓林
在今年夏天的雨季，唐家山堰塞湖无论如何演变，都会是一个巨大的未知数
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2008年06月05日
《财经》记者 王和岩
此前四川当地官员曾称，教室是大跨度、高空间、窗户多的建筑体，容易垮塌
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2008年06月03日
《财经》记者 张映光 陈中小路 杨彬彬
鲜血换得深刻教训，“汶川地震给中国的建筑行业上了一课”
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2008年06月02日
《财经》记者 秦旭东
银行核销地震呆账引争议，专家认为只有建立完善的个人破产制度才能解决有关问题
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2008年06月02日
《财经》记者 陈中小路 任波 实习记者 徐凯
当务之急则是尽快恢复城市的基本公共职能，确定安全建设用地及其承载人口数量
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2008年05月31日
《财经》全体同仁/文
2008年5月12日14时28分，中国四川汶川发生8.0级地震。截至5月31日，已造成68977人遇难
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2008年05月28日
《财经》记者 陈中小路 罗昌平 欧阳洪亮
汶川大地震救援，投入军力之多，兵种之广，运兵手段之全，令各界动容
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2008年05月27日
《财经》记者 曹海丽 常红晓 吴燕 林靖 等
汶川大地震的救援实践，对中国建立一套综合、专业和有效的风险管理体系提出了迫切的要求
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2008年05月27日
《财经》记者 罗昌平
昨日唐家山堰塞湖水位上涨势头略有下降，仅绵阳市区已有11．6万人撤离
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2008年05月27日
《财经》记者 曹海丽 常红晓 吴燕 林靖 等
汶川大地震的救援实践，对中国建立一套综合、专业和有效的风险管理体系提出了迫切的要求