目击汶川县灾情 2008年05月14日 《财经》记者 楼夷 据估计，通往汶川县城的陆路交通，在未来两个星期，甚至两个月内都很难全面恢复

汶川地震再次凸显巨灾保险缺位 2008年05月14日 《财经》记者 符燕艳 平安财险预拨款1000万应对；预计地震对保险业影响非常有限

四川所有高速公路恢复正常通行 2008年05月14日 通往汶川公路预计两天可抢通，运送救灾物资的车辆一律免缴交通费，并可优先通行

近千名武警在汶川县城展开救援 2008年05月14日 首批200名武警，已经于13日深夜进入县城

经济学家称地震不改变中国经济运行趋势 2008年05月14日 《财经》实习记者 李增新 地震对经济影响属区域性、局部性，整体影响程度远不及年初的雨雪灾害，短期可能加大通胀上行压力

巨灾使保险公司承受短期压力 2008年05月14日 《财经》记者 陈慧颖 今年以来灾害不断，保险公司短期内将承受经营压力，长期而言，社会保险意识有望提升

灾区价格主管部门可干预市场价格 2008年05月14日 干预措施包括限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度以及调价备案制度等

上市公司陆续披露受灾情况 2008年05月14日 葛洲坝子公司死亡三人，苏宁电器两连锁店已停业

【亲历震区】灾变彭州 2008年05月14日 《财经》记者 欧阳洪亮 市郊的一条马路设成灾民救助点，搭起的帐篷绵延两公里，挤了上万灾民。卡车装载着灾民还在不断运来

汶川地震震中地区和外界初步取得联系 2008年05月14日 《财经》记者 段宏庆 灾情最严重的是县城以外的乡镇；急需药品等物资

汶川恢复通信还有50公里 2008年05月13日 《财经》记者 明叔亮 欧阳洪亮 中国移动总裁透露，抢修人员已分两路挺进汶川震中，进程缓慢

抗震救灾指挥部探营 2008年05月13日 《财经》记者 陈中小路 指挥部目前有两个办公地点，以书面等形式互相传递信息

国际社会慰问中国地震灾情 2008年05月13日 联合国和主要国家政府领导人纷纷向中国领导人致函、致电或发表声明，表示慰问，并表达愿意提供任何可能的帮助

专家称成都应不会受余震太大威胁 2008年05月13日 《财经》记者 陈中小路 余震虽然有可能会持续一到两个月，强度也会比较大，但并不处在地震断裂带上的成都，其安全应无虞

重庆17座水库现隐患 三峡库区暂无异常 2008年05月13日 17座水库出现不同程度的开裂和渗漏，三峡库区治理项目暂无异常

农业部严防地震灾区动物疫病爆发 2008年05月13日 农业部表示，防止动物疫病爆发是农业抗震救灾的关键

欧盟表示随时待命援助地震灾区 2008年05月13日 《财经》记者 王欢 欧盟委员会主席巴罗佐致信温家宝总理，表示欧盟已做好准备以一切可能的方式提供帮助，包括资金、技术、专家等方面

部分国家政要向中国表示慰问 2008年05月13日 约旦、巴基斯坦、意大利、波兰、巴西、墨西哥的政府领导人均已发来慰问函