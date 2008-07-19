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  • 半小时惊魂
    2008年05月20日
    5月12日下午14点30分，北京高楼里的人们感到大楼在摇晃，半小时惊魂后人们才知道四川汶川发生了8级大地震
     
  • 悲伤成都
    2008年05月19日
    成都火车已全部停运，酒店全部爆满，大堂挤满了抱着毛毯的市民
     
  • 直击映秀镇
    2008年05月18日
    不断从废墟中传来呼救声；还曾有被埋学生唱歌相互鼓励，但歌声现在已经没有了
     
  • 深入震中
    2008年05月17日
    经过艰难跋涉，记者终于到达震中地区——四川汶川县映秀镇，这里已是一片废墟
     
  • 深入汶川
    2008年05月16日
    汶川地震后《财经》记者第一时间深入震区，记录了这场三十年不遇的大浩劫
     
  • 这一刻，让我们默哀
    2008年05月15日
    5月19日下午2点28分，群众自发为汶川地震死难者默哀
     
  • 国际救援在汶川
    2008年05月14日
    国际救援队深入汶川地震灾区，不仅帮助解决人手不足的困境，也带来了灾区急需物资
     
  • 专访中移动董事长王建宙
    2008年05月13日
    抢修人员已分两路挺进汶川震中，离恢复通信还有最后50公里
     
  • 法国医疗队进入中国
    2008年05月12日
    《财经》实习记者 张瑞丹
    法国驻华大使苏和表示，法国愿意为中国提供一切可能的援助
     
 

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