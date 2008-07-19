半小时惊魂 2008年05月20日 5月12日下午14点30分，北京高楼里的人们感到大楼在摇晃，半小时惊魂后人们才知道四川汶川发生了8级大地震

悲伤成都 2008年05月19日 成都火车已全部停运，酒店全部爆满，大堂挤满了抱着毛毯的市民

直击映秀镇 2008年05月18日 不断从废墟中传来呼救声；还曾有被埋学生唱歌相互鼓励，但歌声现在已经没有了

深入震中 2008年05月17日 经过艰难跋涉，记者终于到达震中地区——四川汶川县映秀镇，这里已是一片废墟

深入汶川 2008年05月16日 汶川地震后《财经》记者第一时间深入震区，记录了这场三十年不遇的大浩劫

国际救援在汶川 2008年05月14日 国际救援队深入汶川地震灾区，不仅帮助解决人手不足的困境，也带来了灾区急需物资

专访中移动董事长王建宙 2008年05月13日 抢修人员已分两路挺进汶川震中，离恢复通信还有最后50公里