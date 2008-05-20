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2008年06月06日
《财经》记者 王晓林
目前离泄洪高点仍有一步之遥，期待在降雨不大的情况下，使水位尽快达到高点
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2008年06月03日
《财经》记者 赵何娟
仍认为地震天灾为学生遇难主要原因；家长追问人为责任
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2008年06月03日
《财经》记者 赵何娟
“大多数孩子的遗体被挖出来时，眼睛都没闭上。每天晚上想到女儿那惊恐无辜的眼神都会失眠”
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2008年06月01日
《财经》记者 王晓林
因突遇低云大雾和强气流失事，机上有机组人员5人，因灾受伤转运的群众及相关人员14人
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2008年05月26日
《财经》记者 罗昌平
目前卫生防疫并未实现每个受灾村全覆盖
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2008年05月25日
《财经》记者 李虎军
如果不能把灾后重建的重点放在农村，数以万计的灾民可能心理失衡，引发深层的社会危机
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2008年05月25日
《财经》记者 罗昌平
此为汶川大地震后震级最高的余震。5月12日汶川大地震后，迄今共有4次6.0级以上地震，此前的最大余震为6.1级
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2008年05月25日
《财经》记者 罗昌平
灾民自行到医院者需负担部分费用，跨省异地救治如何埋单仍待卫生部协调
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2008年05月24日
《财经》记者 赵何娟
外迁灾民初定人数三万，外迁地点除四川本地外，计划往浙江、陕西安置一万人
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2008年05月24日
《财经》记者 赵何娟
尸体在水中浸泡，已经腐烂，造成水质污染，青川县已请求国家环保部支援对堰塞湖水进行治理
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2008年05月23日
《财经》记者 李虎军 实习记者 李微敖
全县曾仅剩一名外科医生，明天将出动直升机对县城消毒，防疫工作正不断向乡村挺进
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2008年05月22日
《财经》记者 罗昌平
在此次抗震救灾中接受捐赠的款物，将全部用于地震灾区的紧急救助和灾后重建工作，不提取行政管理费用，不将捐款留作原始资金
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2008年05月22日
《财经》记者 罗昌平
北川劫难再次提醒人们，地质选址和灾害评估非常重要，此次汶川地震灾后重建，应作好选址安全性评估
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2008年05月21日
《财经》特约记者 龙盛平
大地震中平常而普通的人们的生存状态
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2008年05月21日
《财经》记者 罗昌平
目前，绵阳市区及下属的平武、江油等地，均出现居民大规模外流现象
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2008年05月20日
《财经》记者 罗昌平
生命探测仪一度显示出疑似微弱心跳的生命迹象，救援部队为此不屈不挠救援两天，仍不言放弃
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2008年05月20日
《财经》记者 明叔亮
“早上得到一个消息，根据我们对短信的跟踪，发现在绵阳北川重灾区，有一个失踪人员的手机至今仍与网络
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2008年05月20日
《财经》记者 李虎军
转瞬之间，阴阳已两隔；劫后重逢，生活在继续
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2008年05月20日
《财经》记者 罗昌平
这些青年志愿者尽管并不专业，但凭其满腔热血，充当着一个无比忙乱的灾区物资供给系统的主力
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2008年05月20日
《财经》记者 赵剑飞
救援队在映秀湾发电厂办公楼废墟中，经30小时奋力救援，于20日凌晨零时50分将马救出