唐家山堰塞湖泄洪紧张等待中 2008年06月06日 《财经》记者 王晓林 目前离泄洪高点仍有一步之遥，期待在降雨不大的情况下，使水位尽快达到高点

绵竹提出遇难学生家长安抚临时意见 2008年06月03日 《财经》记者 赵何娟 仍认为地震天灾为学生遇难主要原因；家长追问人为责任

富新二小：“天堂里的六一” 2008年06月03日 《财经》记者 赵何娟 “大多数孩子的遗体被挖出来时，眼睛都没闭上。每天晚上想到女儿那惊恐无辜的眼神都会失眠”

灾区失事直升机仍在搜救中 2008年06月01日 《财经》记者 王晓林 因突遇低云大雾和强气流失事，机上有机组人员5人，因灾受伤转运的群众及相关人员14人

四川灾区村级卫生防疫堪忧 2008年05月26日 《财经》记者 罗昌平 目前卫生防疫并未实现每个受灾村全覆盖

地震凸现城乡差距 2008年05月25日 《财经》记者 李虎军 如果不能把灾后重建的重点放在农村，数以万计的灾民可能心理失衡，引发深层的社会危机

四川青川再遇6.4级强余震 2008年05月25日 《财经》记者 罗昌平 此为汶川大地震后震级最高的余震。5月12日汶川大地震后，迄今共有4次6.0级以上地震，此前的最大余震为6.1级

绵阳拟定震区医疗埋单方案 2008年05月25日 《财经》记者 罗昌平 灾民自行到医院者需负担部分费用，跨省异地救治如何埋单仍待卫生部协调

青川全县动员外迁 2008年05月24日 《财经》记者 赵何娟 外迁灾民初定人数三万，外迁地点除四川本地外，计划往浙江、陕西安置一万人

青川堰塞湖腐尸已造成水质污染 2008年05月24日 《财经》记者 赵何娟 尸体在水中浸泡，已经腐烂，造成水质污染，青川县已请求国家环保部支援对堰塞湖水进行治理

北川封城抗疫 2008年05月23日 《财经》记者 李虎军 实习记者 李微敖 全县曾仅剩一名外科医生，明天将出动直升机对县城消毒，防疫工作正不断向乡村挺进

中国红基会：捐赠款物不提管理费 2008年05月22日 《财经》记者 罗昌平 在此次抗震救灾中接受捐赠的款物，将全部用于地震灾区的紧急救助和灾后重建工作，不提取行政管理费用，不将捐款留作原始资金

北川县城新址初定安县安昌镇 2008年05月22日 《财经》记者 罗昌平 北川劫难再次提醒人们，地质选址和灾害评估非常重要，此次汶川地震灾后重建，应作好选址安全性评估

地震冲击波中的成都 2008年05月21日 《财经》特约记者 龙盛平 大地震中平常而普通的人们的生存状态

绵阳的余震与疫情忧虑 2008年05月21日 《财经》记者 罗昌平 目前，绵阳市区及下属的平武、江油等地，均出现居民大规模外流现象

绝不放弃 2008年05月20日 《财经》记者 罗昌平 生命探测仪一度显示出疑似微弱心跳的生命迹象，救援部队为此不屈不挠救援两天，仍不言放弃

每一个信号都是一个生命 2008年05月20日 《财经》记者 明叔亮 “早上得到一个消息，根据我们对短信的跟踪，发现在绵阳北川重灾区，有一个失踪人员的手机至今仍与网络

聚源中学，复课第一日 2008年05月20日 《财经》记者 李虎军 转瞬之间，阴阳已两隔；劫后重逢，生活在继续

【特写】4000个帐篷的24小时 2008年05月20日 《财经》记者 罗昌平 这些青年志愿者尽管并不专业，但凭其满腔热血，充当着一个无比忙乱的灾区物资供给系统的主力