四川青川发生4.7级余震 2009年03月12日 《财经》记者 李微敖 3月12日一天到目前已发生五次余震，成都震感强烈

汶川今晨再发5.1级余震 2009年01月15日 《财经》记者 徐超 目前尚无人员伤亡的报告，专家称余震整体强度会越来越低但仍有起伏，并提醒注意其他地区的震情

四川雷暴雨死亡人数升至19人 2008年09月27日 《财经》记者 李微敖 仍有40人失踪360余人受伤，北川县城遗址一半被淤泥掩盖，前往九寨沟旅游线路再次中断

六级余震再袭青川 2008年07月24日 《财经》实习记者 李微敖 14个小时内青川县发生四次较大余震，最大一次余震达6.0级；累计新造成一人死亡，15人受伤

对口就业援助补贴政策出台 2008年07月23日 对灾区的职业培训费用、交通费用和社会保险费用等，均可从就业专项资金中列支

涉汶川地震案件法律适用司法意见出台 2008年07月22日 最高人民法院还将继续出台有关司法政策或司法解释

中纪委派出第二批救灾财物督查组 2008年07月17日 增派三个专项检查组赶赴灾区，进一步加强抗震救灾资金物资监督检查

三部门发文规范抗震救灾捐赠统计 2008年07月17日 要求“确保每一个捐赠人都可以查询到自己的捐赠信息”

地震灾区目前无大疫 2008年07月10日 《财经》实习记者 刘京京 疫情网络直报单位恢复80%以上，9月底前基本恢复正常的医疗卫生服务

陕西查处36件抗震救灾违纪案件 2008年07月10日 《财经》实习记者 卢朵宝 群众投诉举报478件次，部分地方发放救灾粮缺斤短两，截留救灾捐款

《灾后恢复重建实用技术手册》编制完成 2008年07月09日 《财经》实习记者 徐超 继年初冰雨雪灾害后，中国第二次编制实用技术手册，包含400项实用技术与产品信息

美国学者称四川主震区周边有大余震风险 2008年07月07日 《财经》实习记者 孙昊牧 记者 李虎军 位于主震区南部的三个断裂带应力均有上升，应警惕这些地区可能存在的大余震风险

红十字总会已支出震灾募捐管理费100万元 2008年07月04日 《财经》实习记者 卢朵宝 记者 朱弢 主要用于运输和保管捐赠款物，尚不清楚列支方式

民政部公告收集捐款者通讯地址 2008年06月26日 截至6月24日，该部接受汶川地震捐款近10万笔，共29.37亿元，但未能及时寄送捐款收据

国务院办公厅发文加强灾区后续防疫 2008年06月26日 灾区虽未发生聚集性传染病疫情和突发公共卫生事件，但卫生防疫形势依然严峻

五省市地震灾区进入汛期 2008年06月20日 国家防总、水利部对地震灾区安全度汛工作进行安排部署

什邡检方介入“问题校舍”调查 2008年06月17日 《财经》记者 欧阳洪亮 已收集十所倒塌中小学校的建筑样本，鉴定工作正在进行