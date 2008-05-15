俄再次向中国运送人道援助物资 2008年06月19日

加拿大再投5400万元助中国灾区重建 2008年06月19日

日首批追加帐篷将由民机送达 2008年06月02日 日本计划向四川地震灾区无偿提供1200顶救灾帐篷，将由民间包机负责运抵成都

首支法国医疗队抵达灾区 2008年05月26日 《财经》实习记者 张瑞丹 法国驻华大使苏和表示，法国愿意为中国提供一切可能的援助

世卫组织向中国加拨医疗援助 2008年05月22日 世卫组织向中国新增的援助，足以对13万地震灾民进行医疗救助

俄流动医院开始医疗救援工作 2008年05月22日 俄流动医院已为四川灾区63名伤员提供医疗救援

欧盟航班带来更多救援物资 2008年05月21日 一架救援飞机今晚将在成都降落；未来几天至少还有六架欧洲航班抵达成都

日本医疗队抵达成都 2008年05月21日 日本医疗队副队长向《财经》记者表示，还未确定将在哪里进行救治活动

俄罗斯救援队结束搜救工作 2008年05月20日 《财经》实习记者 董凌汐 俄救援队成功救出一名幸存者，机动医院将进入灾区

美向中方提供震区卫星图像 2008年05月20日 《财经》记者 王欢 美五角大楼宣布，本周一已向中国提供第一批未列入密级的卫星图片，有助于评估地震对水库、道路、桥梁等造成的损失

国际救援队首次进入中国 2008年05月18日 《财经》实习记者 李微敖 截至目前，281位国际（境外）救援队员在灾区共搜出1位幸存者、54具遇难者遗体

中国对国际社会地震援助持开放态度 2008年05月16日 中国常驻联合国代表王光亚称，中国欢迎国际社会对四川地震灾区进行帮助

日本专业救援人员转战青川县乔庄镇 2008年05月16日 日本救援队副团长藤谷浩志称，乔庄镇建筑物破坏严重，救援人员已开始救援，尚未救出生还者

联合国表示救援队待命 2008年05月16日 《财经》记者 曹海丽 到目前为止，中国政府尚未向联合国提出派遣专业救援队伍和专家到现场的要求

俄救援队抵达中国 2008年05月16日 救援人员开始地震灾区绵竹的救援工作

首批日本专业救援人员进入青川县 2008年05月16日 《财经》记者 林靖 到目前为止，日本国际紧急救援队还没有救出生还者；第二批队员预计16日17时55分抵达成都

韩国提供100万美元紧急援助 2008年05月15日 另打算派出一支救援队伍，但因交通不便，中方暂无法接受

日本将派遣专业救援人员协助救援 2008年05月15日 《财经》记者 林靖 首批救援队人员在40至50人之间，由来自消防、警察、海上保安厅、国际协力机构（JICA）人员组成

世行准备为中国地震提供帮助 2008年05月15日 《财经》记者 曹海丽 世行行长佐利克向温家宝总理发来慰问信。世行代表已与中国有关部门商讨世行可能提供的技术支持