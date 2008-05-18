- 2008年06月13日由于没有法律的明确授权，许多救灾措施处于一种“必要但不太合法”的尴尬状态
- 2008年06月04日集中安置、对口援建、跨省移民等等难题，千头万绪有待逐步解决
- 2008年06月03日特大地震是恐怖的，而更可怕的是失忆
- 2008年06月03日对于汶川地震，更应该警惕的是地震会对水库造成多大危险，而不是简单去关注是否是水库诱发了地震
- 2008年05月30日处理原则是以民为本，最大限度帮助灾民。一些购房时缴纳的税费也可考虑适当退还一部分
- 2008年05月29日灾后重建必须开拓民众可以长期依赖的产业，尤其要发展当地小银行
- 2008年05月29日因灾难而全面被动员起来的民间力量，可以发挥最大的作用
- 2008年05月27日关键在于理顺制度，建立一套科学而人道的灾难预警制度
- 2008年05月23日让更多孩子，走进更安全的教室，是中国社会不容逃避的责任
- 2008年05月22日巨灾风险管理是包括立法、行政管理、金融等众多体系在内的系统工程
- 2008年05月22日所谓理性管理，就是要专业化、程序化和标准化
- 2008年05月21日余震未息，二十多个堰塞湖，如同多个定时炸弹
- 2008年05月20日本次震后抗疫战比唐山地震时更为复杂和艰巨
- 2008年05月20日AIR环球公司称，历史损失数据的缺乏加大了估算地震经济损失的难度
- 2008年05月20日在废墟上嘹亮的婴儿啼哭声里，一个叫做“汶川”的新生命，今天降生
- 2008年05月19日随着对灾情严重性的重新认识，财政性无偿资源的投入显然为抗震抗灾和灾后重建迫切之需
- 2008年05月19日我们有理由期待，在废墟上，站立起崭新的公民，崭新的社会，崭新的政府，崭新的体制
- 2008年05月18日2008年中央预备费为350亿元，中央预算稳定调节基金1032亿元
- 2008年05月18日进入汶川之路缘何从西线最快打通？北川县城为什么比汶川县城还伤亡惨重？
- 2008年05月18日“生命”重于“奇迹”，重于任何一种职业的荣誉和成功。为生命，不为奇迹，让我们以更纯粹的心，一同拼搏！
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