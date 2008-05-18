汶川地震推动立法“亡羊补牢” 2008年06月13日 《财经》记者 秦旭东 由于没有法律的明确授权，许多救灾措施处于一种“必要但不太合法”的尴尬状态

灾后重建艰难起步 2008年06月04日 《财经》记者 陈中小路 王晓林 赵何娟 历志刚 集中安置、对口援建、跨省移民等等难题，千头万绪有待逐步解决

钱钢：地震观测资料应善保勿失 2008年06月03日 钱钢 特大地震是恐怖的，而更可怕的是失忆

水库的风险究竟有多大 2008年06月03日 《财经》记者 李虎军 对于汶川地震，更应该警惕的是地震会对水库造成多大危险，而不是简单去关注是否是水库诱发了地震

如何处理灾民购房土地出让金 2008年05月30日 《财经》记者 王长勇 处理原则是以民为本，最大限度帮助灾民。一些购房时缴纳的税费也可考虑适当退还一部分

造血功能比输血更重要 2008年05月29日 《财经》特约作者 徐滇庆 灾后重建必须开拓民众可以长期依赖的产业，尤其要发展当地小银行

民间能做什么？ 2008年05月29日 杨渡 因灾难而全面被动员起来的民间力量，可以发挥最大的作用

法治视野下的地震预警 2008年05月27日 萧瀚/文 关键在于理顺制度，建立一套科学而人道的灾难预警制度

不要再为学校垮塌寻找借口 2008年05月23日 《财经》记者 张映光 让更多孩子，走进更安全的教室，是中国社会不容逃避的责任

世界银行：中国亟待建立巨灾融资体系 2008年05月22日 《财经》记者 陈慧颖 巨灾风险管理是包括立法、行政管理、金融等众多体系在内的系统工程

理性科学地管理危机 2008年05月22日 倪剑/文 所谓理性管理，就是要专业化、程序化和标准化

钱钢：地震湖溃决的历史警示 2008年05月21日 钱钢 余震未息，二十多个堰塞湖，如同多个定时炸弹

钱钢：震区抗疫的决战开始了！ 2008年05月20日 钱钢 本次震后抗疫战比唐山地震时更为复杂和艰巨

【经济震波】地震损失保守估计1400亿元 2008年05月20日 《财经》实习记者 李增新 AIR环球公司称，历史损失数据的缺乏加大了估算地震经济损失的难度

【经济震波】加大财税政策力度支持救灾 2008年05月19日 《财经》记者 王长勇 随着对灾情严重性的重新认识，财政性无偿资源的投入显然为抗震抗灾和灾后重建迫切之需

历史视野中的四川大地震 2008年05月19日 钱钢 我们有理由期待，在废墟上，站立起崭新的公民，崭新的社会，崭新的政府，崭新的体制

【经济震波】全国财政救灾资源宽裕 2008年05月18日 《财经》记者 王长勇 2008年中央预备费为350亿元，中央预算稳定调节基金1032亿元

揭秘致命地震波 2008年05月18日 《财经》记者 王以超 进入汶川之路缘何从西线最快打通？北川县城为什么比汶川县城还伤亡惨重？