支援灾区重建的“大学生村官” 2009年05月12日 《财经》记者 李虎军 实习记者 兰方 在小胡看来，当干部的如果多和村民交流，其实可以消除彼此之间的很多误解

世行贷款7亿美元 支持汶川震后重建 2009年02月13日 《财经》记者 何华峰 用于四川和甘肃两省的基础设施和卫生教育设施重建，四川5.1亿美元，甘肃2亿美元

四川灾区取暖器、电热毯不合格率超51% 2009年01月14日 《财经》记者 李微敖 捐赠灾区的近30万床电热毯不在此次质检抽查范围内，质量未知

“防震减灾法”二审 预报难题仍未解 2008年12月23日 《财经》记者 徐超 增加了对地震群测群防活动进行引导的规定，地震预报的可行性以及信息发布权之争或仍将持续

专家称汶川震源深度数据不确 2008年12月03日 《财经》记者 徐超 中国地震局地质研究所专家称，汶川地震震源深度应为18.8千米，官方此前公布的14千米与地震观测台记录相矛盾，震中的概念也应进行修改

数万名地震遇难者信息未能核实 2008年11月21日 《财经》实习记者 李鹏 截至目前，经核实基本信息后公布的遇难者为19065名，并非最后统计；四川省计划2010年前完成投资3万亿元以上，用于恢复重建和扩大内需

专家称四川震区楼梯间问题较为严重 2008年10月17日 《财经》记者 徐超 一些建筑物受损严重与未严格执行建筑规范有很大关系，大约1%的校舍完全倒塌

陈建民：中国地震研究仍处于试错阶段 2008年10月14日 《财经》记者 徐超 在地震预报方面失败的教训多过成功的经验，将在云南和华北建地震预报实验场

中央财政3000亿资助汶川灾后重建 2008年09月24日 《汶川地震灾后恢复重建总体规划》提出，整个汶川地震灾后重建资金需1万亿元，但四川省认为该省灾区重建就需要1.6万亿元

中国地震局正式公布汶川地震烈度分布图 2008年09月01日 《财经》记者 李虎军 根据烈度分布图，汶川地震的震中烈度高达11度。烈度分布图反映出地震发生后的实际破坏情况，对于地震灾害的经济损失估算和灾后重建的抗震设防等具有重要意义

灾后重建用地免交有偿使用费 2008年07月29日 至2010年底，凡是用于安置灾民的住房用地，一律免征新增建设用地有偿使用费

灾区就业政策有限普惠化 2008年07月23日 《财经》实习记者 徐凯 因灾失地农民被纳入就业援助范围，但多数优惠政策仍仅限城镇失业职工

富新二小废墟清理完毕 2008年07月22日 《财经》记者 赵何娟 四川绵竹宣布，每个遇难学生家庭可获6万元的一次性救助；但对相关校舍倒塌原因的调查结果仍未公布

联合国呼吁募资协助早期重建 2008年07月16日 《财经》实习记者 徐超 募集总额为3350万美元，援助范围涉及九个领域，主要用于未来六个月内的重建过程

灾区重建严控异地新建 2008年07月16日 《财经》记者 陈中小路 城镇重建应以就地恢复重建为主，严格控制异地新建

联合国参与汶川地震灾后重建 2008年07月15日 《财经》实习记者 徐超 这是中国政府第一次选择与国际社会合作解决震后重建过程中出现的问题

县城迁址未定 青川重建受掣 2008年07月14日 《财经》实习记者 李微敖 早前的“迁址论”在学界已悄然转向，但政府尚未作出最终决定

官员学者面对面 共议学校抗震 2008年07月11日 《财经》记者 张映光 官员称校舍倒塌调查未结束，原因不明。多名专家则认为若按规范设计施工不会发生脆性倒塌

中国心理学界反思灾后心理援助 2008年07月09日 《财经》记者 李虎军 实习记者 孙昊牧 北川仅有的两名心理培训师均在地震中遇难，外来援助混乱和本地力量薄弱并存，专家呼吁建立心理危机干预长效机制