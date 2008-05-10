 
财经网首页 > 专题 > 追忆王元化专题 > 纪念文章
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  • 纪念元化先生
    2008年06月17日
    李波
    先生一直倡导的“有思想的学术和有学术的思想”，在自己身上获得了最好的印证。有此品格的思想者逝去，他的精神不死，他的思想犹存。
     
  • “常怀千岁忧”的思想者
    2008年05月20日
    吴敬琏
    元化先生梳理思想历史源流，对传统文化进行实证性研究，正是认识现状和展望未来的必要前提。他提倡“有思想的学术和有学术的思想”，是要把二者结合起来。他对中国思想界的贡献，当代无人可比
     
  • 简论王元化先生自由主义思想的复杂性
    2008年05月16日
    《财经》学术顾问 汪丁丁
    深刻的思想者，要么永远被世俗生活遮蔽，要么，被赞颂远多于被理解。我们，与元化先生一样，都很清楚这一点。不过，哪怕仅仅为了祭奠元化先生在天之灵，我们也应将这一初步的工作呈现于此处。
     
  • 孤独，思想者的命运
    2008年05月14日
    《财经》学术顾问 汪丁丁
    孤独，确实是思想者的命运。他在世时，绝不迎合众说。他因追求精神之独立和思想之自由的境界而受世人尊重，他在“学术凸显和思想淡出”的时代倡导“有思想的学术和有学术的思想”
     
  • 一生探索自由的义谛
    2008年05月14日
    胡晓明
    现在，先生已经走了。也许回到他魂梦萦绕的清华园。当初陈寅恪先生，也是梦回清华园，对着一枝春日的海棠，伤叹中国文化的花果飘零：“天涯宁有惜花人？”一问问得直入历史深处
     
 

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