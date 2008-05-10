纪念元化先生 2008年06月17日 李波 先生一直倡导的“有思想的学术和有学术的思想”，在自己身上获得了最好的印证。有此品格的思想者逝去，他的精神不死，他的思想犹存。

“常怀千岁忧”的思想者 2008年05月20日 吴敬琏 元化先生梳理思想历史源流，对传统文化进行实证性研究，正是认识现状和展望未来的必要前提。他提倡“有思想的学术和有学术的思想”，是要把二者结合起来。他对中国思想界的贡献，当代无人可比

简论王元化先生自由主义思想的复杂性 2008年05月16日 《财经》学术顾问 汪丁丁 深刻的思想者，要么永远被世俗生活遮蔽，要么，被赞颂远多于被理解。我们，与元化先生一样，都很清楚这一点。不过，哪怕仅仅为了祭奠元化先生在天之灵，我们也应将这一初步的工作呈现于此处。

孤独，思想者的命运 2008年05月14日 《财经》学术顾问 汪丁丁 孤独，确实是思想者的命运。他在世时，绝不迎合众说。他因追求精神之独立和思想之自由的境界而受世人尊重，他在“学术凸显和思想淡出”的时代倡导“有思想的学术和有学术的思想”