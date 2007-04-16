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  • （独家发表）王元化与林同奇的往还通信
    2008年05月14日
    王元化 林同奇
    为2008年3月和4月，王元化病重期间，与在美国的好友、哈佛大学研究员林同奇的往来通信。包括一封王元化的去信和两封林同奇的来信。林同奇在信中谈了王元化一生中的三次反思
     
  • “苦闷时读读书，也许可以帮你”
    2008年05月14日
    此为1945年下半年至1946年上半年，王元化写给他教过的初中一年级学生吴步鼎的七封信。吴步鼎患有肺病，此时辍学在家养病。后来不久，吴步鼎就病逝了
     
  • 王元化和林毓生的往还通信
    2008年05月14日
    王元化 林毓生
    林毓生是王元化在美国的好友，任美国威斯康辛大学麦迪逊校区历史系教授。两位前辈在往来通信中，试图探究文明的世俗化、物质化、动物化，及其社会历史原因
     
 

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