2008年05月14日

王元化 林同奇

为2008年3月和4月，王元化病重期间，与在美国的好友、哈佛大学研究员林同奇的往来通信。包括一封王元化的去信和两封林同奇的来信。林同奇在信中谈了王元化一生中的三次反思