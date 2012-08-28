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  • 顾准其人其书
    2007年05月14日
    他的思考不囿于书本，不墨守成规，而渗透着对革命对祖国对人类命运的沉思，处处显示了疾虚妄求真知的独立精神。在造神运动席卷全国的时候，他是最早清醒地反对个人迷信的人
     
  • 《中国现代小说史》书评
    2005年11月28日
    人的需要是多方面的，所以文艺作品的性质也是多样的。所以文艺作品的性质也是多样的。除了上述那种关怀民生疾苦、忧虑人类文明前途的感时之作，我们也需要山水诗、花鸟画及所谓闲适作品
     
  • 《约翰克利斯朵夫》书评
    2005年10月01日
    这部书是我年轻时最爱读的，克利斯朵夫不顾一切地向那批用艺术以外的手段去骗取金钱、地位和名誉的文士挑战，那时我是多么倾倒于克利斯朵夫啊！可是，这次重读，我发现，他的批评并不总是对的
     
 

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