顾准其人其书 2008年05月14日 王元化 其思考不囿于书本不墨守成规，渗透着对革命对祖国对人类命运的沉思，和疾虚妄求真知的精神

宦术《京师乐籍说》 2008年05月14日 王元化 后世统治者佩服曾国藩，大抵是由于他把刚柔相济运用得十分贴切恰当的缘故。曾国藩喜网罗人才于幕中，其用人之法，亦颇可观

由《伍子胥》想起的 2008年03月06日 王元化 以君主为本位，倡导君主专制主义的不是儒家，而是法家。孔孟的君臣之道是建立在双向关系上的。以为孔孟倡导的是愚忠愚孝，乃后人误解。

毁真造假·比兴之义 2007年12月11日 王元化 北京城最大的历史文化街正被拆毁，要改成一个假古迹。其实其他的文化遗产的命运也一样，也出现了毁真造假的情况

记郭绍虞 2007年06月25日 王元化 绍虞先生虽教书多年，但他不是口才便给的人，他不大会说话，因而就需要从他那近于木讷的谈吐中去发掘寄托遥深的寓意

译经理论·专门名词 2007年04月02日 王元化 相传鸠摩罗什曾于众人前发诚实誓，宣称“若所传无谬，当使焚身之后，舌不焦烂”。这多少透露了当时传译佛典的那种一丝不苟的严肃精神

说“激进”· 韩非用人观 2007年03月05日 王元化 矫枉必须过正，越激烈越好，结果往往以偏纠偏，为了克服这种错误而走到另一种错误上去了

小品三则 2007年02月05日 王元化 艺术并不是为了让观众的想象萎缩、退化，相反，而是要使他们的想象活跃起来

说恶·读黑格尔 2007年01月08日 王元化 在一定情况下，贪欲和权势欲也会促进社会发展，但是更应该看到，在大多情况下，贪欲和权势欲往往只会给社会带来破坏

底蕴和义蕴·生气灌注 2006年11月13日 王元化 凡此种种，有千变万化之情况，皆须一一探索之，而不能因袭旧惯

成熟的年代·思辨的意蕴 2006年10月16日 王元化 陈寅恪说的“独立精神与自由思想”，是现代中国知识分子应视为与生命一样重要的立身原则

席勒格·形象化·《墨辨》 2006年09月18日 王元化 人与人之间的关系都可以用一种讥讽的观点来加以考察，而并不混淆区别善与恶的永恒标志

谈鲁迅研究·续谈《怪虎豹》 2006年08月21日 王元化 学派分歧，有时并不能妨碍对时代的感应和对社会的洞察可能得出同样的结果

逝者 张可 2006年08月21日 王元化 翻译家、戏剧学者，2006年8月6日病逝于上海，享年87岁

谈《四代篇》说“伫中区” 2006年07月24日 王元化 只有立于区域之中，而不局囿于一隅，所见者才能全面，而不致陷于一偏

记任铭善先生 2006年06月26日 王元化 人不是完全可以被道德规范所制约所塑造，按理性的支配去行动。人是复杂的，人的性情有时也会冲破理性的樊篱

记汪公严先生 2006年05月29日 王元化 离方者是离开方去说方，遁圆者是离开圆去说圆，否则以方说方，以圆说圆，就变成前人所讥的“以弹说弹”

谈佛学书店谈京剧流派 2006年05月01日 王元化

辨儒法 2006年04月03日 王元化 我并不是说儒家并无三纲之说。应该承认，三纲的理论最早虽发轫于法家，但秦亡后，汉行杂王霸政治，使儒家学说也蒙上了法家色彩