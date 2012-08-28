- 2008年05月14日其思考不囿于书本不墨守成规，渗透着对革命对祖国对人类命运的沉思，和疾虚妄求真知的精神
- 2008年05月14日后世统治者佩服曾国藩，大抵是由于他把刚柔相济运用得十分贴切恰当的缘故。曾国藩喜网罗人才于幕中，其用人之法，亦颇可观
- 2008年03月06日以君主为本位，倡导君主专制主义的不是儒家，而是法家。孔孟的君臣之道是建立在双向关系上的。以为孔孟倡导的是愚忠愚孝，乃后人误解。
- 2007年12月11日北京城最大的历史文化街正被拆毁，要改成一个假古迹。其实其他的文化遗产的命运也一样，也出现了毁真造假的情况
- 2007年06月25日绍虞先生虽教书多年，但他不是口才便给的人，他不大会说话，因而就需要从他那近于木讷的谈吐中去发掘寄托遥深的寓意
- 2007年04月02日相传鸠摩罗什曾于众人前发诚实誓，宣称“若所传无谬，当使焚身之后，舌不焦烂”。这多少透露了当时传译佛典的那种一丝不苟的严肃精神
- 2007年03月05日矫枉必须过正，越激烈越好，结果往往以偏纠偏，为了克服这种错误而走到另一种错误上去了
- 2007年02月05日艺术并不是为了让观众的想象萎缩、退化，相反，而是要使他们的想象活跃起来
- 2007年01月08日在一定情况下，贪欲和权势欲也会促进社会发展，但是更应该看到，在大多情况下，贪欲和权势欲往往只会给社会带来破坏
- 2006年11月13日凡此种种，有千变万化之情况，皆须一一探索之，而不能因袭旧惯
- 2006年10月16日陈寅恪说的“独立精神与自由思想”，是现代中国知识分子应视为与生命一样重要的立身原则
- 2006年09月18日人与人之间的关系都可以用一种讥讽的观点来加以考察，而并不混淆区别善与恶的永恒标志
- 2006年08月21日学派分歧，有时并不能妨碍对时代的感应和对社会的洞察可能得出同样的结果
- 2006年08月21日翻译家、戏剧学者，2006年8月6日病逝于上海，享年87岁
- 2006年07月24日只有立于区域之中，而不局囿于一隅，所见者才能全面，而不致陷于一偏
- 2006年06月26日人不是完全可以被道德规范所制约所塑造，按理性的支配去行动。人是复杂的，人的性情有时也会冲破理性的樊篱
- 2006年05月29日离方者是离开方去说方，遁圆者是离开圆去说圆，否则以方说方，以圆说圆，就变成前人所讥的“以弹说弹”
- 2006年05月01日
- 2006年04月03日我并不是说儒家并无三纲之说。应该承认，三纲的理论最早虽发轫于法家，但秦亡后，汉行杂王霸政治，使儒家学说也蒙上了法家色彩
- 2006年02月06日春秋时侠士情愿为义而捐躯，荆轲、专诸皆此类人物，而渔父和《赵氏孤儿》中的，也显示了那个时代的侠义风骨。不谙此理，任意篡改原剧，那真是非愚即妄了
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