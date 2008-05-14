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2008年05月15日
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2008年05月14日
1920年11月30日，出生于湖北武昌一个信仰基督教的知识分子家庭
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2008年05月14日
未满周岁即随母亲由武昌至北京与父团聚，全家定居清华园南院
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2008年05月14日
北伐军兴，全家到上海，暑假后回北京。期间常被外祖母带去看京戏
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2008年05月14日
国民党派罗家伦接管清华大学，王芳荃与罗抵牾，愤而辞职，去东北大学教书。全家搬出清华园，住在北平东城报房胡同。王元化则单独寄居在清华园西院六姨母家，仍在清华附小成志小学读书。
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2008年05月14日
离开清华园，回到北平城里父母家中，入孔德小学、育英小学读书。在育英小学五年级时，患麻疹，在家养病，父亲给他买来石印本七十回《金批水浒传》。这是王元化第一次阅读中国古典小说。
1932年，读初一时，语文老师閰润之选鲁迅的《孔乙己》、《故乡》等为教材。王元化第一次读到鲁迅作品，留下深刻印象。
1932年，日军觊觎关门，蠢蠢欲动。全家逃难到湖北，寄居于武昌华中大学舅父桂质庭家。华中大学校长韦卓民是王芳荃的同窗好友，哲学家，康德著作的中文译者。
回北平后，时日军在北平恣意横行，王元化上学途中经常见到日军在东交民巷练兵场附近耀武扬威。后日军荷枪实弹到领馆区域以外练习打靶，坦克也开上大街，市民纷纷走避。祖国蒙受苦难，少年王元化心中播下了抗日救亡的种子。
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2008年05月14日
1935年，国民政府与日本签订了“何梅协定”、“秦土协定”，激起人民更大愤慨。王元化参加了“一·二九”学生运动。1936年，与李克（查先进）、夏淳（查恒禄）等一起加入“民族解放先锋队”。
读育英中学高一时，被推选主编校刊《课外选课专页》。第一次发表文章刊登在校刊专页上，一篇是谈意大利侵犯埃塞俄比亚的战争，另一篇是谈日货走私。“复兴社”学生勾结校方撤掉王元化校刊编辑的职务。
1936年，因眼底回血管出血，在床上躺了近一年。家里专门请人读书给他听。是年，王元化母亲在西城小麻线胡同租到一处宽大住房（原荣禄府的一部分），用了不少钱加以装修。修葺未毕，“卢沟桥事变”爆发。
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2008年05月14日
1937年七七事变，举家逃离北平。
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2008年05月14日
1938年初，加入中国共产党，在隶属江苏省委的文委领导下工作。1939年初，随上海各界救亡联合会组织的慰问团赴皖南新四军驻地进行慰问。
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2008年05月14日
年初，随上海各界救亡联合会组织的慰问团赴皖南新四军驻地进行慰问。
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2008年05月14日
在《戏剧与文学》上发表长篇论文《现实主义论》。
撰《金批水浒传辨正》。
此时，王元化读了《海上述林》介绍恩格斯关于现实主义的理论，初步认识到藏原惟人从苏联拉普派所传来的所谓“社会价值与艺术价值二元论”的偏颇。
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2008年05月14日
3月，分管《奔流》文艺丛刊。该刊后改为《奔流新集》。11月8日，太平洋战争爆发，“孤岛”时期结束。
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2008年05月14日
上海沦陷后，日军搜刮军粮，奸商囤积居奇，米价越涨越高，很多平民百性以碎米，杂粮充饥，路上时见饿殍，惨状令人不忍目睹。这时，王元化化名王少华，每天骑自行车去上海储能中学教授国文与文学概论。敌伪政权用毒化手段来腐蚀中国人民的思想意志，色情文化泛滥。王元化除了引导学生读鲁迅作品，并自编讲义，选入王秀楚《扬州十日》、文天祥《指南录》等。
1942年10月，中共江苏省委根据中央指示，全部撤往华中根据地，原属各委独立工作，经由交通与根据地上级组织联系。王元化一度负责文委工作。
毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表。王元化对“政治标准第一，艺术标准第二”的提法有疑义，在党内学习会上谈了自己的看法。
1943年7月，应《万象》主编柯灵之邀，撰《谈卓别林》。
1943年，撰《曹禺的“家”》。
1944年冬，创作小说《舅爷爷》。
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2008年05月14日
8月，日本投降。
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2008年05月14日
1946年4月，任《联合晚报》副刊《夕拾》主编，除每天以笔名“馆园”撰写短评外，还先后以笔名“禹鼎”撰有“古史新论”，前后共150余篇。上海地方法院审理“大咬子案”时，通译官许少勇以言语威胁证人，王元化据此撰《谈丑》一文，被许少勇控告。时局势日紧，乃离沪北上。
上年起至1948年暑期，在国立北平铁道管理学院（今北方交通大学）任讲师，教授大一和大二基础国文，选《文心雕龙》若干篇为教材。《文心雕龙创作论》中的某些观点最早即萌生于这一时期的讲课中。
向父亲的同事、20年代任清华中文系教授的汪公严先生问学以求深造。
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2008年05月14日
1948年3月，与张可结婚。新中国成立后，王元化负责《时代》杂志编辑工作。
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2008年05月14日
先调至华东局宣传部文艺处，未几，又调新文艺出版社任总编辑、副社长，同时任出版局和上海作协党组成员。
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2008年05月14日
1952年，32岁，论文集《向着真实》由新文艺出版社出版，署名方典。此书出版未久即印行了三版，1955年被禁。
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2008年05月14日
撰《汉剧宇宙锋》。
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2008年05月14日
年底，调上海文艺工作委员会，夏衍为文委书记，王任文学处处长。