大事年表 2008年05月15日

1920年 出生 2008年05月14日 1920年11月30日，出生于湖北武昌一个信仰基督教的知识分子家庭

1937年 17岁 2008年05月14日 1937年七七事变，举家逃离北平。

1939年 19岁 2008年05月14日 年初，随上海各界救亡联合会组织的慰问团赴皖南新四军驻地进行慰问。

1940年 20岁 2008年05月14日 在《戏剧与文学》上发表长篇论文《现实主义论》。 撰《金批水浒传辨正》。 此时，王元化读了《海上述林》介绍恩格斯关于现实主义的理论，初步认识到藏原惟人从苏联拉普派所传来的所谓“社会价值与艺术价值二元论”的偏颇。

1941年 21岁 2008年05月14日 3月，分管《奔流》文艺丛刊。该刊后改为《奔流新集》。11月8日，太平洋战争爆发，“孤岛”时期结束。

1945年 25岁 2008年05月14日 8月，日本投降。

1951年 31岁 2008年05月14日 先调至华东局宣传部文艺处，未几，又调新文艺出版社任总编辑、副社长，同时任出版局和上海作协党组成员。

1952年 32岁 2008年05月14日 1952年，32岁，论文集《向着真实》由新文艺出版社出版，署名方典。此书出版未久即印行了三版，1955年被禁。

1953年 33岁 2008年05月14日 撰《汉剧宇宙锋》。