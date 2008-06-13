2008年06月13日

中国公益捐赠体系正经历前所未有的冲击和考验——“三位一体”的官办慈善系统在遭遇全社会最广泛而直接的审视，民间慈善力量备显微薄和脆弱。官办和民间两类主体，虽有巨大热情且倾力投入，却难以充分证明各自的专业资质和公信力。巨灾当前，中国公益捐赠体系重构及变革迫在眉睫，也面临难得的机遇。