为什么要自己做慈善 2008年06月13日 《财经》记者 沈乎 虽然力量微薄，但众多个体已不再是简单的捐赠者，而拥有了直接组织慈善行动的能力

壹基金嫁接红十字会利弊 2008年06月13日 《财经》记者 秦旭东 沈乎 通过嫁接，民间慈善组织获得公募授权，却对巨量慈善捐赠的使用缺乏自主权

无国界医生四川赈灾记 2008年06月13日 《财经》记者 罗昌平 专业化运作才能确保救灾水准和效率，这对于起步迟缓的中国NGO有诸多借鉴