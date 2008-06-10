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  • 慈善为何本质上只能是民间行为？
    2008年06月20日
    《财经》记者 常红晓
    社科院美国研究所研究员资中筠：如果政府投身慈善活动，本质上应属改善民生的福利政策，而非慈善
     
  • 中国民间组织立法面临新契机
    2008年06月20日
    《财经》记者 常红晓
    民政部法制办处长吴明表示，民间组织法治建设比较滞后，立法是渐进的过程，取决于多种条件
     
  • 探讨我国慈善捐助的法制化
    2008年06月16日
    □韦祎/文
    法学学者韦祎认为，两个问题较关键，一是慈善组织和慈善方式的多元化，二是慈善组织的自律和外部监管
     
 

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