- 2008年06月16日比如李连杰基壹金，隶属红十字会，虽有声势，民政部若要取缔它，却轻而易举。“政府核准与管制”模式下，慈善机构还很难获得本该有的公信力
- 2008年06月16日我们这个捐助并不号召大家（捐得）越多越好，而是想把这个事情做得长久，目标非常明确地发展下去，变成一个可持续性的活动。
- 2008年06月16日很多企业捐款远超预算，要填大窟窿。若转嫁到客户、员工、股东和社区等利益相关者头上，不如让管理层自掏腰包捐，不要利用企业沽名钓誉
- 2008年06月16日台北《中国时报》副总主笔杨渡说，台湾“九二一”地震之后，少数“明星灾区”对大量资源挑剔，还因为重建工程而发生贪污腐败的事情。后来发生台风灾难，民间捐款竟因此减少。不是人心冷漠，而是信任消失。
- 2008年06月16日我是某央企职员，第一次单位组织捐款，我捐了500元，对面桌的大姐捐了1000元，我们非常想帮助灾区受苦受难的同胞们！但是第二天，我们得知，我们的捐款被用于援建本单位在四川的分支机构，听到这个消息我们感到十分震惊！
- 2008年06月16日捐款本是爱心，善心的表现。没有什么应该捐多少的，也没有天枰可以衡量的。
- 2008年06月16日王石称万科捐200万元是合适的，引发民众强烈不满，王石为此道歉；万科称，拨款一亿用于灾后重建，引发更大争议，万科澄清，一亿元为无偿性质
- 2008年06月16日清华大学NGO研究所副所长贾西津说，有待发展一种机制，让公民自由而负责地参与，在自治的基础上形成社会良序
- 2008年06月16日中华慈善总会也表示，从未从公众捐款中提取管理费
- 2008年06月16日教育部新闻发言人王旭明表示，审计署、监察部等国家有关部门已派出专人对抗震募集基金进行审计、监督，这其中也包括用于教育的募捐款项。
- 2008年06月16日中国红十字会常务副会长江亦曼表示，红十字会始终坚持自愿原则，从不强迫企业或个人进行捐款。对于为救灾所必要产生的项目支持费，红十字会将尊重捐款人意愿，不会强行作任何决定。
- 2008年06月16日中华慈善总会副会长彭玉说，目前各界向地震灾区的捐款除了全力保证救灾现场及灾民生活使用外，还将集中起来，为下一阶段的灾后重建统一进行规划使用。
- 2008年06月16日我昨天在加拿大的论坛上看到有些人很不同意政府捐款给中国（他们跟华裔争论），说好比有30座房子的阔佬，烧掉了一个房间，难道要一个穷邻居捐钱吗？（他们自认为是穷人！）
- 2008年06月16日香港红十字会秘书长陈启明表示，香港红十字会准备预留1500万元人民币，在四川、甘肃及陕西推行农村小区备灾项目。此外，为提高应急医疗水平，香港红十字会还将预留3000万港元设立应急医疗设施。
- 2008年06月16日表示境外企业捐助已逾20亿元，强调捐助以自愿为前提
- 2008年06月16日认为中国有能力应对灾情，并表示美国政府愿意提供任何中国政府所需要的帮助
- 2008年06月16日中国青基会常务副理事长顾晓今说，“抗震希望小学”均以捐方或捐方指定的名称命名。中国青基会将及时反馈公布学校建设、落成、复课情况，保证每一分钱都用在最需要的地方。
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