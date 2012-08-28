2008年06月23日

《财经》记者 秦旭东 杨彬彬 罗昌平等

“5·12”赈灾对现行官办慈善体系提出挑战，民间慈善力量正在改变中国的慈善生态。巨灾当前，中国慈善体系所遭遇的整体性震荡，或许并不亚于一场地震。其体系重构及变革迫在眉睫，也面临难得的机遇