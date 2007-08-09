上海社保案大审判 2007年09月30日 《财经》记者 赵何娟 陈中小路 罗昌平 杨海鹏 被控28人彼此关系有亲有疏，并不共存于一个紧密联系、边界清楚的小集团，更像是分属数个权钱交易网络，彼此间有阡陌沟通，时常以特定关键人物为载体，实现权钱交易的利益共沾

这些权钱交易网背后，有数十亿元社保资金遭挪用，有数十亿元国有资金被借用违规入市炒股，有数亿元国有资产私相授受，有重大工程招标暗箱操作。如果不是2006年夏上海社保案风暴降临，这种权钱交易寻租网的共生、勾连与延展恐怕还将继续

上海社保案又有六人获刑 2007年09月26日 《财经》记者 陈中小路 至9月26日，上海开庭审理社保案9案10人已全部宣判

原陈良宇秘书秦裕受贿680万被判无期 2007年09月24日 《财经》实习记者 赵何娟 9月25日在长春中院一审开庭并宣判；680万元受贿款中，主要包括位于上海市中心的三处房产；张荣坤是主要行贿人；同一天，长春中院、上海第一中院还对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了宣判

上海社保案陆续判决 司法进程加速 2007年09月23日 《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 国庆前夕，上海、吉林、安徽三地法院相继加快审判。目前吉林经办10案14人，已开庭7案9人，已判6案6人；上海经办10案11人，已开庭9案10人，均未宣判；安徽经办2案2人，已开庭1案1人，尚未宣判

原上海社保局长祝均一被判18年 2007年09月23日 《财经》记者 陈中小路 实习记者 赵何娟 发自长春 9月23日上午在长春中院宣判。被认定受贿160万元，主要来自张荣坤；挪用公款，未经集体讨论安排10亿元社保资金贷予张荣坤；滥用职权导致上海社保资金蒙受重大损失

长春中院同时宣判：吴明烈、韩国璋被判无期徒刑；陆祺伟被判八年；王政被判三年；李松坚获刑一年半

上海社保案大审判相关图片 2007年09月20日

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