 
财经网首页 > 专题 > 上海社保案 > 编者按
个股查询：
 
  • 上海社保案大审判
    2007年09月30日
    《财经》记者 赵何娟 陈中小路 罗昌平 杨海鹏
    　　被控28人彼此关系有亲有疏，并不共存于一个紧密联系、边界清楚的小集团，更像是分属数个权钱交易网络，彼此间有阡陌沟通，时常以特定关键人物为载体，实现权钱交易的利益共沾
    　　这些权钱交易网背后，有数十亿元社保资金遭挪用，有数十亿元国有资金被借用违规入市炒股，有数亿元国有资产私相授受，有重大工程招标暗箱操作。如果不是2006年夏上海社保案风暴降临，这种权钱交易寻租网的共生、勾连与延展恐怕还将继续
     
  • 上海社保案又有六人获刑
    2007年09月26日
    《财经》记者 陈中小路
    至9月26日，上海开庭审理社保案9案10人已全部宣判
     
  • 原陈良宇秘书秦裕受贿680万被判无期
    2007年09月24日
    《财经》实习记者 赵何娟
           9月25日在长春中院一审开庭并宣判；680万元受贿款中，主要包括位于上海市中心的三处房产；张荣坤是主要行贿人；同一天，长春中院、上海第一中院还对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了宣判
     
  • 上海社保案陆续判决 司法进程加速
    2007年09月23日
    《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路
    国庆前夕，上海、吉林、安徽三地法院相继加快审判。目前吉林经办10案14人，已开庭7案9人，已判6案6人；上海经办10案11人，已开庭9案10人，均未宣判；安徽经办2案2人，已开庭1案1人，尚未宣判
     
  • 原上海社保局长祝均一被判18年
    2007年09月23日
    《财经》记者 陈中小路 实习记者 赵何娟 发自长春
           9月23日上午在长春中院宣判。被认定受贿160万元，主要来自张荣坤；挪用公款，未经集体讨论安排10亿元社保资金贷予张荣坤；滥用职权导致上海社保资金蒙受重大损失
           长春中院同时宣判：吴明烈、韩国璋被判无期徒刑；陆祺伟被判八年；王政被判三年；李松坚获刑一年半
     
  • 上海社保案大审判相关图片
    2007年09月20日
     
  • 记录点击量
    2007年08月09日
     
  • 盘点上海社保案
    2007年08月09日
    　　【编者的话】历时一年余，上海社保案步入尾声。包括前上海市委书记陈良宇在内的三十余位官员、公私企业负责人，已次第在被告席上接受法律的审判。
    　　2006年7月，上海劳动和社会保障局局长祝均一接受调查，拉开了新中国成立以来最大社保资金挪用案的调查序幕。其后，上海就一直处于全国乃至世界舆论的风口浪尖。至 9月下旬，原上海市委书记陈良宇严重违纪受查，成为当年度最能拨动人们敏感神经的政经议题。其间又有一系列高官巨贾纷纷落马，随之而来的是大规模的人事更替。
    　　事件促使民众反省业已推进了整整15年的中国社会保险体制改革，亦促使上海这个中国内地经济最为发达、国际化程度最高的城市反思其发展模式。从社保资金管理到大型工程招标，由行政改革到经济转型，社保案令上海市政府第一次正面反思强势政府的弊端。由强势政府转变为"小政府"，由全能包办变成公共服务，当是政府职能转变的方向。
     
 

热点商讯

查询

专题报道

更多>>

每日焦点

排行榜

  • 热文
  • 本周热文
  • 热图
  • 热评
  • 博客
﻿
  • 财讯集团
  • 合作伙伴
  • 财经资讯
  • 股票金融
  • 商务管理
  • 时尚娱乐
  • 友情视频
  • 友情链接
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究