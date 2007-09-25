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  • 原陈良宇秘书秦裕受贿680万被判无期
    2007年10月02日
    《财经》实习记者 赵何娟
    9月25日在长春中院一审开庭并宣判；680万元受贿款中，主要包括位于上海市中心的三处房产；张荣坤是主要行贿人；同一天，长春中院、上海第一中院还对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了宣判；
     
  • 上海社保案庭外见闻
    2007年09月30日
    《财经》记者赵何娟 陈中小路
    《财经》记者自今年6月起奔走沪、皖、吉三地，全程跟踪上海社保案审判过程。所见所闻，令人颇多感慨
     
  • 长春上海两地法院加速审判 孙路一等五名被告宣判
    2007年09月26日
    《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路
    9月25日，长春市中级法院、上海市第一中级法院分别对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了判决。
     
 

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