原陈良宇秘书秦裕受贿680万被判无期 2007年09月30日 《财经》实习记者 赵何娟 9月25日在长春中院一审开庭并宣判；680万元受贿款中，主要包括位于上海市中心的三处房产；张荣坤是主要行贿人； 同一天，长春中院、上海第一中院还对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了宣判；

长春上海两地法院加速审判 孙路一等五名被告宣判 2007年09月26日 《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 9月25日，长春市中级法院、上海市第一中级法院分别对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了判决

朱文锦被判刑15年 2007年09月26日 《财经》记者 陈中小路 实习记者 赵何娟 朱文锦被指控收受多家上海房地产开发商的贿赂，包括房产、礼品、现金等，折合人民币近400万元

韩方河获刑18年 袁永林获刑8年 2007年09月26日 《财经》记者 陈中小路 原华安基金总经理韩方河受贿400多万元，原上海海欣股份总裁袁永林受贿100多万元，两人还犯共同操纵股价罪

上海市委原副秘书长孙路一受贿500万受审 2007年09月24日 《财经》实习记者 赵何娟 其中四幅字画价值430万元，占其受贿款大部分，大多系下属及企业贿送

华安基金重组悄然完成 2007年09月24日 《财经》记者 李箐 上海银行、锦江集团将分别接盘上广电和沸点投资所持各20%股权。高管人事调整亦已完成

上海社保案陆续判决 司法进程加速 2007年09月23日 《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 国庆前夕，上海、吉林、安徽三地法院相继加快审判。目前吉林经办10案14人，已开庭7案9人，已判6案6人；上海经办10案11人，已开庭9案10人，均未宣判；安徽经办2案2人，已开庭1案1人，尚未宣判

原“华闻系”灵魂人物王政涉嫌行贿 今日受审 2007年09月23日 《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 罗昌平 上海新黄浦集团原董事长吴明烈从华闻控股受贿1000万元，促成“华闻系”收购“新黄浦系” ，9月19日在长春中院受审；原华闻控股常务副总裁王政作为单位行贿的直接责任人，被控单位 行贿罪

上海新黄浦集团原董事长吴明烈被判无期 2007年09月23日 《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 被认定从华闻控股受贿1000万元，促成“华闻系”收购“新黄浦系”

原上海社保局长祝均一一审被判18年 2007年09月23日 《财经》记者 陈中小路 实习记者 赵何娟 9月23日上午在长春中院宣判。被认定受贿160万元，主要来自张荣坤；挪用公款，未经集体讨论安排10亿元社保资金贷予张荣坤；滥用职权导致上海社保资金蒙受重大损失

上海电气原董事长王成明受审 2007年09月23日 《财经》实习记者赵何娟 记者陈中小路 9月22日上午长春中院一审开庭。检方指控：王成明涉嫌受贿21万元，包括张荣坤所贿6万港元；涉嫌在担任上广电总裁期间，于上海闵行区一块600亩土地转让中共同贪污3亿余元

韩方河操纵股价、受贿案开庭 2007年09月19日 《财经》实习记者 赵何娟 华安基金原总经理韩方河与海欣股份原总裁袁永林同案受审，韩、袁分别涉嫌受贿400余万元和100余万元，并配合张荣坤操纵海欣股价

“上海第一处”朱文锦受贿案开庭 2007年09月18日 《财经》实习记者 赵何娟 被控受贿400余万元。行贿的上海房地产开发企业中，不乏知名开发商

郁知非案低调开庭 2007年09月18日 《财经》记者陈中小路 发自安徽芜湖 被诉职务侵占105万元用于个人购房；案情与开庭延期前并无变化；其行为被认定属自首，可以从轻处罚

上海电气资产管理公司副总裁徐伟受审 2007年08月30日 《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 徐伟被诉受贿39.2万元，其中约16.5万元为单独收受；另外近23万元则是徐与上海电气高层王成明、韩国璋共同受贿时所分得

8亿社保资金与一场未了官司 2007年08月19日 《财经》记者 宫靖 一场争夺利益的司法博弈之后，外界得窥翻云覆雨的“华闻系”与上海社保之间资本运作的真相

程彦敏受贿案开庭 上海电气串案内幕揭开一角 2007年08月18日 《财经》实习记者 赵何娟 上海电气资产管理有限公司投资管理部副部长程彦敏涉嫌在上海电气改制上市过程中，利用职务便利收受贿赂包括5万港币和13万2千元人民币

海欣股份原副总裁沈岩被诉受贿70万 2007年08月18日 《财经》实习记者 赵何娟 涉嫌收受上海沸点投资发展有限公司董事长张荣坤70余万元，为后者操纵海欣股份股价给予消息面的配合

郁知非案延迟审理 2007年08月16日 《财经》实习记者 陈中小路 开庭前两小时左右通知延期，郁知非最终将定何罪、获何刑罚，仍存悬念