2007年09月23日

《财经》记者 张翔 胡润峰 任波 付涛

在2006年的编年史中，社保资金案曝光后影响之大及广，可谓前所未有。7月案发的上海社保案，第一次以骇人的挪用金额凸现于公众视线。这一新中国成立以来最大的社保资金挪用案，激发了人们的强烈不满和对未来的多重担忧。这种情绪感染了全国上下，构成2006年度中国最能拨动人们敏感神经的政经议题。